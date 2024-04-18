https://ria.ru/20240418/norvegiya-1940850500.html

Норвегия отказалась размещать у себя постоянный контингент НАТО

Норвегия отказалась размещать у себя постоянный контингент НАТО - РИА Новости, 18.04.2024

Норвегия отказалась размещать у себя постоянный контингент НАТО

Норвегия всегда готова к обороне в случае вооруженного конфликта, но не намерена размещать у себя на постоянной основе войска НАТО и ядерное оружие, заявил... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:42

2024-04-18T16:42

2024-04-18T17:46

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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Норвегия всегда готова к обороне в случае вооруженного конфликта, но не намерена размещать у себя на постоянной основе войска НАТО и ядерное оружие, заявил главнокомандующий вооруженными силами страны Эйрик Кристофферсен в интервью немецкому изданию Welt. "Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежские вооруженные силы в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключается в подготовке к возможному конфликту. Необходимо надежно сдержать Россию от нападения", - заявил он на вопрос, нужно ли НАТО готовиться к вооруженному конфликту с РФ. В то же время Кристофферсен подчеркнул, что Норвегия не планирует размещения ядерного оружия и постоянного контингента НАТО в стране, ограничившись их ротацией в ходе учений Альянса. "Для нас совершенно ясно, что в будущем в Норвегии не будет размещено ядерное оружие. У нас не было этого во время холодной войны, не было и после 1989 года", - уточнил он. По словам норвежского главкома, РФ в Арктике уже годами вооружается, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых, заброшенных после холодной войны. "В целом, я бы сказал о милитаризации Арктики - и Россия играет в этом значительную роль", - пояснил Кристофферсен. Он утверждает, что с Кольского полуострова было выведено около пятой части сухопутных войск РФ, чтобы разместить их на Украине. "Это также показывает, что президент Путин не боится нападения НАТО в этом регионе. Ему и не нужно бояться, ведь НАТО - это оборонительный союз", - утверждает он. По оценке военного, между РФ и другими арктическими государствами, многие из которых являются членами НАТО, будет идти борьба за отстаивание своих интересов, так как Россия хочет стать ведущей державой в Арктике. "Было бы лучше, если бы мы решали все нерешенные вопросы в мирное время. Но сейчас, после нападения России на Украину, для этого не самое подходящее время", - добавил он. Ранее старший аналитик Гудзоновского института (признан в РФ нежелательной организацией) Лиселотт Одгаард заявил в газете Foreign Policy, что НАТО имеет большие пробелы в оборонной позиции и альянсу не хватает ресурсов для возможного противостоянию России в Арктике. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240405/voyska-1938048389.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

https://ria.ru/20240409/shtab-1938962768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, норвегия, нато, в мире