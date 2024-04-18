Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой
Нетаньяху: Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой, требуется единство
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израиль в настоящее время стоит перед экзистенциональной угрозой и стране требуется единство нации, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху в штаб-квартире службы внешней разведки "Моссад".
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"Мы обязаны и победить террористическую ось в секторе Газа, и освободить заложников, и отразить тотальную угрозу, исходящую от Ирана. Это очень большие задачи, которые требуют двух вещей: первое – решимости, второе – единства. Нации распадаются... не от внешнего давления, а прежде всего из-за внутреннего раскола. Он должен исчезнуть прямо сейчас, потому что мы стоим перед экзистенциальной угрозой, а при экзистенциальной угрозе мы объединяем силы, а не разделяем их. Это самое важное, что есть", - заявил премьер.
Премьер-министр поблагодарил "Моссад" и Службу общей безопасности (ШАБАК) за "участие в защите страны и особенно за масштабную работу по обеспечению безопасности, оперативную и разведывательную работу, которую организации проделали после нападения 7 октября".
Заявления премьера прозвучали на фоне продолжающейся уже полгода операции в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС и массированной атаки Ирана с использованием сотен ракет и беспилотников.
В последние недели в Израиле возобновились массовые протесты против правительства, на которых демонстранты требуют проведения досрочных выборов.
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