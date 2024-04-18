https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html

Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой

Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой - РИА Новости, 18.04.2024

Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой

Израиль в настоящее время стоит перед экзистенциональной угрозой и стране требуется единство нации, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху в штаб-квартире... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:29

2024-04-18T22:29

2024-04-18T22:29

в мире

израиль

иран

биньямин нетаньяху

моссад

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израиль в настоящее время стоит перед экзистенциональной угрозой и стране требуется единство нации, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху в штаб-квартире службы внешней разведки "Моссад". "Мы обязаны и победить террористическую ось в секторе Газа, и освободить заложников, и отразить тотальную угрозу, исходящую от Ирана. Это очень большие задачи, которые требуют двух вещей: первое – решимости, второе – единства. Нации распадаются... не от внешнего давления, а прежде всего из-за внутреннего раскола. Он должен исчезнуть прямо сейчас, потому что мы стоим перед экзистенциальной угрозой, а при экзистенциальной угрозе мы объединяем силы, а не разделяем их. Это самое важное, что есть", - заявил премьер. Премьер-министр поблагодарил "Моссад" и Службу общей безопасности (ШАБАК) за "участие в защите страны и особенно за масштабную работу по обеспечению безопасности, оперативную и разведывательную работу, которую организации проделали после нападения 7 октября". Заявления премьера прозвучали на фоне продолжающейся уже полгода операции в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС и массированной атаки Ирана с использованием сотен ракет и беспилотников. В последние недели в Израиле возобновились массовые протесты против правительства, на которых демонстранты требуют проведения досрочных выборов.

https://ria.ru/20240418/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году