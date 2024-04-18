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Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой - РИА Новости, 18.04.2024
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22:29 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/netanyakhu-1940919518.html
Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой
Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой - РИА Новости, 18.04.2024
Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой
Израиль в настоящее время стоит перед экзистенциональной угрозой и стране требуется единство нации, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху в штаб-квартире... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:29
2024-04-18T22:29
в мире
израиль
иран
биньямин нетаньяху
моссад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израиль в настоящее время стоит перед экзистенциональной угрозой и стране требуется единство нации, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху в штаб-квартире службы внешней разведки "Моссад". "Мы обязаны и победить террористическую ось в секторе Газа, и освободить заложников, и отразить тотальную угрозу, исходящую от Ирана. Это очень большие задачи, которые требуют двух вещей: первое – решимости, второе – единства. Нации распадаются... не от внешнего давления, а прежде всего из-за внутреннего раскола. Он должен исчезнуть прямо сейчас, потому что мы стоим перед экзистенциальной угрозой, а при экзистенциальной угрозе мы объединяем силы, а не разделяем их. Это самое важное, что есть", - заявил премьер. Премьер-министр поблагодарил "Моссад" и Службу общей безопасности (ШАБАК) за "участие в защите страны и особенно за масштабную работу по обеспечению безопасности, оперативную и разведывательную работу, которую организации проделали после нападения 7 октября". Заявления премьера прозвучали на фоне продолжающейся уже полгода операции в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС и массированной атаки Ирана с использованием сотен ракет и беспилотников. В последние недели в Израиле возобновились массовые протесты против правительства, на которых демонстранты требуют проведения досрочных выборов.
https://ria.ru/20240418/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html
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в мире, израиль, иран, биньямин нетаньяху, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Биньямин Нетаньяху, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил, что Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой

Нетаньяху: Израиль стоит перед экзистенциональной угрозой, требуется единство

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 апр - РИА Новости. Израиль в настоящее время стоит перед экзистенциональной угрозой и стране требуется единство нации, заявил в четверг премьер Биньямин Нетаньяху в штаб-квартире службы внешней разведки "Моссад".
«
"Мы обязаны и победить террористическую ось в секторе Газа, и освободить заложников, и отразить тотальную угрозу, исходящую от Ирана. Это очень большие задачи, которые требуют двух вещей: первое – решимости, второе – единства. Нации распадаются... не от внешнего давления, а прежде всего из-за внутреннего раскола. Он должен исчезнуть прямо сейчас, потому что мы стоим перед экзистенциальной угрозой, а при экзистенциальной угрозе мы объединяем силы, а не разделяем их. Это самое важное, что есть", - заявил премьер.
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Вчера, 19:55
Премьер-министр поблагодарил "Моссад" и Службу общей безопасности (ШАБАК) за "участие в защите страны и особенно за масштабную работу по обеспечению безопасности, оперативную и разведывательную работу, которую организации проделали после нападения 7 октября".
Заявления премьера прозвучали на фоне продолжающейся уже полгода операции в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС и массированной атаки Ирана с использованием сотен ракет и беспилотников.
В последние недели в Израиле возобновились массовые протесты против правительства, на которых демонстранты требуют проведения досрочных выборов.
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16 апреля, 08:00
 
В миреИзраильИранБиньямин НетаньяхуМоссадХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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