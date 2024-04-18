https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html

Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки

Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки - РИА Новости, 18.04.2024

Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки

В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:41

2024-04-18T19:41

2024-04-18T23:15

специальная военная операция на украине

грузия

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россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ нацформирований, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. "Задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что спецоперация по задержанию радикалов проводилась ФСБ совместно с МВД Крыма.По местам их жительства в Симферополе, Феодосии, Ялте, Севастополе и Керчи изъяты оружие, экстремистская литература и атрибутика, в том числе листовки и рукописные записи со свастикой, нацсимволикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов, идеологов фашизма, флаги и одежда с надписями "SS", "White power", "14/88", "SS Division", "Воля Украины". Также изъяты перцовые баллончики, ножи, кастеты, средства связи и коммуникации, через которые в сети Интернет распространяли экстремистский контент, банковские карты для перевода денежных средств."В телефонах радикалов обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ и нацформирований "Русский добровольческий корпус"*, "Азов"*, "Wotan Jugend", - сказал собеседник агентства. По его словам, изъятые материалы передадут в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 282.4 (Демонстрация экстремистской символики), ч.1 ст. 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповедания).Основателем крымской ячейки "Белая Масть", по данным собеседника агентства, являлся 24-летний Михаил Мауров, который, опасаясь уголовного преследования, после начала судебных процессов в отношение лидеров "БМ" выехал на территорию Грузии. Действия Маурова координировались куратором с Украины под псевдонимом "Андрей", который ставил ему задачи через мессенджер "Telegram"."Мауров проводил идеологическую обработку членов своей ячейки, настраивал их на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и сотрудников правоохранительных органов. Осуществлял сбор денежных средств в поддержку осужденных праворадикалов, которые отбывают наказание за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал собеседник агентства.По его словам, Мауров организовывал тренировки по тактико-специальной и физической подготовке, ножевому и рукопашному бою, изготовлению "коктейлей Молотова". "Для маскировки своих радикальных действий Мауров активно использовал государственный флаг России, чтобы представить элементы боевых тренировок как занятия на благо России", - сказал источник.По его словам, следствием также установлено, что Мауров планировал выехать на Украину для вступления в ряды праворадикальной украинской организации "Легион "Свободы России"*, которая признана террористической и запрещена в России."Украинский куратор инструктировал его, как на территории Крыма сформировать отряд националистов и в дальнейшем перебросить их на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - сказал собеседник агентства.* Запрещенные в России террористические организацииДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922345668.html

https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html

https://ria.ru/20230908/neonatsisty-1894907722.html

https://ria.ru/20230818/forum-1890913658.html

грузия

украина

россия

республика крым

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Задержание в Крыму членов неонацистской группировки "Белая Масть" В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с боевиками нацформирований ВСУ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах. Лидер ячейки скрылся в Грузии, его действия координировал куратор с Украины. 2024-04-18T19:41 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грузия, украина, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым