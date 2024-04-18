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Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 18.04.2024 (обновлено: 23:15 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки - РИА Новости, 18.04.2024
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:41
2024-04-18T23:15
специальная военная операция на украине
грузия
украина
вооруженные силы украины
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ нацформирований, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. "Задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что спецоперация по задержанию радикалов проводилась ФСБ совместно с МВД Крыма.По местам их жительства в Симферополе, Феодосии, Ялте, Севастополе и Керчи изъяты оружие, экстремистская литература и атрибутика, в том числе листовки и рукописные записи со свастикой, нацсимволикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов, идеологов фашизма, флаги и одежда с надписями "SS", "White power", "14/88", "SS Division", "Воля Украины". Также изъяты перцовые баллончики, ножи, кастеты, средства связи и коммуникации, через которые в сети Интернет распространяли экстремистский контент, банковские карты для перевода денежных средств."В телефонах радикалов обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ и нацформирований "Русский добровольческий корпус"*, "Азов"*, "Wotan Jugend", - сказал собеседник агентства. По его словам, изъятые материалы передадут в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 282.4 (Демонстрация экстремистской символики), ч.1 ст. 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповедания).Основателем крымской ячейки "Белая Масть", по данным собеседника агентства, являлся 24-летний Михаил Мауров, который, опасаясь уголовного преследования, после начала судебных процессов в отношение лидеров "БМ" выехал на территорию Грузии. Действия Маурова координировались куратором с Украины под псевдонимом "Андрей", который ставил ему задачи через мессенджер "Telegram"."Мауров проводил идеологическую обработку членов своей ячейки, настраивал их на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и сотрудников правоохранительных органов. Осуществлял сбор денежных средств в поддержку осужденных праворадикалов, которые отбывают наказание за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал собеседник агентства.По его словам, Мауров организовывал тренировки по тактико-специальной и физической подготовке, ножевому и рукопашному бою, изготовлению "коктейлей Молотова". "Для маскировки своих радикальных действий Мауров активно использовал государственный флаг России, чтобы представить элементы боевых тренировок как занятия на благо России", - сказал источник.По его словам, следствием также установлено, что Мауров планировал выехать на Украину для вступления в ряды праворадикальной украинской организации "Легион "Свободы России"*, которая признана террористической и запрещена в России."Украинский куратор инструктировал его, как на территории Крыма сформировать отряд националистов и в дальнейшем перебросить их на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - сказал собеседник агентства.* Запрещенные в России террористические организацииДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922345668.html
https://ria.ru/20240417/vylazki-1940671905.html
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353
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Задержание в Крыму членов неонацистской группировки "Белая Масть"
В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с боевиками нацформирований ВСУ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах. Лидер ячейки скрылся в Грузии, его действия координировал куратор с Украины.
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грузия, украина, вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Грузия, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Крым
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки

В Крыму задержали 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ нацформирований, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что спецоперация по задержанию радикалов проводилась ФСБ совместно с МВД Крыма.
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Минюст внес лозунг "Слава Украине" в перечень нацистских
19 января, 14:27
По местам их жительства в Симферополе, Феодосии, Ялте, Севастополе и Керчи изъяты оружие, экстремистская литература и атрибутика, в том числе листовки и рукописные записи со свастикой, нацсимволикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов, идеологов фашизма, флаги и одежда с надписями "SS", "White power", "14/88", "SS Division", "Воля Украины". Также изъяты перцовые баллончики, ножи, кастеты, средства связи и коммуникации, через которые в сети Интернет распространяли экстремистский контент, банковские карты для перевода денежных средств.
"В телефонах радикалов обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ и нацформирований "Русский добровольческий корпус"*, "Азов"*, "Wotan Jugend", - сказал собеседник агентства. По его словам, изъятые материалы передадут в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 282.4 (Демонстрация экстремистской символики), ч.1 ст. 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповедания).
Основателем крымской ячейки "Белая Масть", по данным собеседника агентства, являлся 24-летний Михаил Мауров, который, опасаясь уголовного преследования, после начала судебных процессов в отношение лидеров "БМ" выехал на территорию Грузии. Действия Маурова координировались куратором с Украины под псевдонимом "Андрей", который ставил ему задачи через мессенджер "Telegram".
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"Мауров проводил идеологическую обработку членов своей ячейки, настраивал их на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и сотрудников правоохранительных органов. Осуществлял сбор денежных средств в поддержку осужденных праворадикалов, которые отбывают наказание за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Мауров организовывал тренировки по тактико-специальной и физической подготовке, ножевому и рукопашному бою, изготовлению "коктейлей Молотова". "Для маскировки своих радикальных действий Мауров активно использовал государственный флаг России, чтобы представить элементы боевых тренировок как занятия на благо России", - сказал источник.
По его словам, следствием также установлено, что Мауров планировал выехать на Украину для вступления в ряды праворадикальной украинской организации "Легион "Свободы России"*, которая признана террористической и запрещена в России.
"Украинский куратор инструктировал его, как на территории Крыма сформировать отряд националистов и в дальнейшем перебросить их на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Полицейские задержали неонацистов, готовивших тяжкие преступления
8 сентября 2023, 10:37

Неонацистская группировка "Белая Масть" образована на базе двух праворадикальных структур — "Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных" и "Боевая организация русских заключенных". Движение специализируется на проведении акций силового воздействия в отношении мигрантов, организации и подготовки преступлений террористической и экстремистской направленности. После начала СВО выступили в поддержку Украины и развернули на подконтрольных информационных ресурсах кампанию по дискредитации ВС РФ и героизации праворадикалов, воюющих в составе ВСУ и нацбатальонов.

* Запрещенные в России террористические организации
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Антифашистский форум в Минске призвал к трибуналу над неонацистами
18 августа 2023, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеГрузияУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Крым
 
 
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