Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
В Крыму задержали 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. В Крыму задержаны 12 членов неонацистской группировки "Белая Масть", в их телефонах обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ нацформирований, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
"Задержаны 12 функционеров межрегиональной неонацистской структуры "Белая Масть". Задержанные причисляют себя к праворадикальному движению и открыто поддерживают украинский националистический режим", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что спецоперация по задержанию радикалов проводилась ФСБ совместно с МВД Крыма.
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По местам их жительства в Симферополе, Феодосии, Ялте, Севастополе и Керчи изъяты оружие, экстремистская литература и атрибутика, в том числе листовки и рукописные записи со свастикой, нацсимволикой и лозунгами в поддержку украинских нацистов, идеологов фашизма, флаги и одежда с надписями "SS", "White power", "14/88", "SS Division", "Воля Украины". Также изъяты перцовые баллончики, ножи, кастеты, средства связи и коммуникации, через которые в сети Интернет распространяли экстремистский контент, банковские карты для перевода денежных средств.
"В телефонах радикалов обнаружены контакты и переписка с лидерами воюющих в составе ВСУ и нацформирований "Русский добровольческий корпус"*, "Азов"*, "Wotan Jugend", - сказал собеседник агентства. По его словам, изъятые материалы передадут в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (Организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 282.4 (Демонстрация экстремистской символики), ч.1 ст. 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповедания).
Основателем крымской ячейки "Белая Масть", по данным собеседника агентства, являлся 24-летний Михаил Мауров, который, опасаясь уголовного преследования, после начала судебных процессов в отношение лидеров "БМ" выехал на территорию Грузии. Действия Маурова координировались куратором с Украины под псевдонимом "Андрей", который ставил ему задачи через мессенджер "Telegram".
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"Мауров проводил идеологическую обработку членов своей ячейки, настраивал их на проведение акций силового воздействия в отношении мигрантов и сотрудников правоохранительных органов. Осуществлял сбор денежных средств в поддержку осужденных праворадикалов, которые отбывают наказание за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Мауров организовывал тренировки по тактико-специальной и физической подготовке, ножевому и рукопашному бою, изготовлению "коктейлей Молотова". "Для маскировки своих радикальных действий Мауров активно использовал государственный флаг России, чтобы представить элементы боевых тренировок как занятия на благо России", - сказал источник.
По его словам, следствием также установлено, что Мауров планировал выехать на Украину для вступления в ряды праворадикальной украинской организации "Легион "Свободы России"*, которая признана террористической и запрещена в России.
"Украинский куратор инструктировал его, как на территории Крыма сформировать отряд националистов и в дальнейшем перебросить их на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
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Неонацистская группировка "Белая Масть" образована на базе двух праворадикальных структур — "Ассоциация белых политзаключенных и военнопленных" и "Боевая организация русских заключенных". Движение специализируется на проведении акций силового воздействия в отношении мигрантов, организации и подготовки преступлений террористической и экстремистской направленности. После начала СВО выступили в поддержку Украины и развернули на подконтрольных информационных ресурсах кампанию по дискредитации ВС РФ и героизации праворадикалов, воюющих в составе ВСУ и нацбатальонов.
* Запрещенные в России террористические организации
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