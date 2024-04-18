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Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода - РИА Новости, 18.04.2024
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17:08 18.04.2024
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Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода
Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода - РИА Новости, 18.04.2024
Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода
Большую воду в первых двух населенных пунктах Ишимского района Тюменской области ждут через два-три дня, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:08
2024-04-18T17:08
общество
жкх
тюменская область
ишимский район
ишим (река)
александр моор
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Большую воду в первых двух населенных пунктах Ишимского района Тюменской области ждут через два-три дня, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. "Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. Сегодня с главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина. К укреплению насыпи активно привлекают волонтеров. Завтра должны закончить", – написал Моор.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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тюменская область
ишимский район
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общество, жкх, тюменская область, ишимский район, ишим (река), александр моор, наводнения в россии — 2024
Общество, ЖКХ, Тюменская область, Ишимский район, Ишим (река), Александр Моор, Наводнения в России — 2024
Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода

Моор: большую воду в Ишимском районе Тюменской области ждут через два-три дня

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧастный дом в городе Ишим Тюменской области
Частный дом в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Частный дом в городе Ишим Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Большую воду в первых двух населенных пунктах Ишимского района Тюменской области ждут через два-три дня, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале.
«
"Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. Сегодня с главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина. К укреплению насыпи активно привлекают волонтеров. Завтра должны закончить", – написал Моор.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
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ОбществоЖКХТюменская областьИшимский районИшим (река)Александр МоорНаводнения в России — 2024
 
 
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