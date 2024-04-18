https://ria.ru/20240418/navodnenie-1940855641.html

Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода

Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода - РИА Новости, 18.04.2024

Моор рассказал, когда в Тюменскую область придет большая вода

Большую воду в первых двух населенных пунктах Ишимского района Тюменской области ждут через два-три дня, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:08

2024-04-18T17:08

2024-04-18T17:08

общество

жкх

тюменская область

ишимский район

ишим (река)

александр моор

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 18 апр – РИА Новости. Большую воду в первых двух населенных пунктах Ишимского района Тюменской области ждут через два-три дня, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. "Первыми в Ишимском районе большую воду встретят населенные пункты Лариха и Воронина. Сегодня с главой поселения Татьяной Нененко осмотрели насыпи, которые защищают дома. Большую воду здесь ждут через 2-3 дня. Ниже по течению Ишима в поселке Плодопитомник работы еще продолжаются. Руководит на этом участке глава поселения Ольга Буторина. К укреплению насыпи активно привлекают волонтеров. Завтра должны закончить", – написал Моор.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240414/pavodki-1939914992.html

тюменская область

ишимский район

ишим (река)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жкх, тюменская область, ишимский район, ишим (река), александр моор, наводнения в россии — 2024