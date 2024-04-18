https://ria.ru/20240418/nato-1940894859.html
В НАТО заявили о положительном отношении к заявке Аргентины на партнерство
В НАТО заявили о положительном отношении к заявке Аргентины на партнерство - РИА Новости, 18.04.2024
В НАТО заявили о положительном отношении к заявке Аргентины на партнерство
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс смотрит "очень позитивно" на заявку Аргентины по партнерству с блоком. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:46
2024-04-18T19:46
2024-04-18T19:54
в мире
аргентина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс смотрит "очень позитивно" на заявку Аргентины по партнерству с блоком."Аргентина подала нам заявку, желая стать вторым партнером НАТО в Латинской Америке после Колумбии. Конечно, мы смотрим на это очень позитивно", - сказал он на форуме по обороне и безопасности в Брюсселе.Ранее в четверг министр обороны Аргентины Луис Петри сообщил, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию.С приходом к власти Хавьера Милея в декабре прошлого года Аргентина взяла курс на полноценное партнёрство с США и странами Запада.
https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, нато
В НАТО заявили о положительном отношении к заявке Аргентины на партнерство
Замгенсека Джоанэ: НАТО позитивно смотрит на заявку Аргентины на партнерство