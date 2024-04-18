https://ria.ru/20240418/nato-1940894859.html

В НАТО заявили о положительном отношении к заявке Аргентины на партнерство

В НАТО заявили о положительном отношении к заявке Аргентины на партнерство - РИА Новости, 18.04.2024

В НАТО заявили о положительном отношении к заявке Аргентины на партнерство

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс смотрит "очень позитивно" на заявку Аргентины по партнерству с блоком. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:46

2024-04-18T19:46

2024-04-18T19:54

в мире

аргентина

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс смотрит "очень позитивно" на заявку Аргентины по партнерству с блоком."Аргентина подала нам заявку, желая стать вторым партнером НАТО в Латинской Америке после Колумбии. Конечно, мы смотрим на это очень позитивно", - сказал он на форуме по обороне и безопасности в Брюсселе.Ранее в четверг министр обороны Аргентины Луис Петри сообщил, что Аргентина хочет стать глобальным партнёром НАТО и уже представила соответствующий запрос в организацию.С приходом к власти Хавьера Милея в декабре прошлого года Аргентина взяла курс на полноценное партнёрство с США и странами Запада.

https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, нато