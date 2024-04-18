https://ria.ru/20240418/nato-1940876808.html

Столтенберг заявил, что не видит угроз от России странам НАТО

Столтенберг заявил, что не видит угроз от России странам НАТО - РИА Новости, 18.04.2024

Столтенберг заявил, что не видит угроз от России странам НАТО

У НАТО нет информации о якобы возможной угрозе со стороны России в отношении какой-либо страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:31

2024-04-18T18:31

2024-04-18T18:31

специальная военная операция на украине

россия

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КАПРИ (Италия), 18 апр – РИА Новости. У НАТО нет информации о якобы возможной угрозе со стороны России в отношении какой-либо страны-участницы альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри. "Задача НАТО – предотвратить нападения на одну из стран альянса. У нас нет указаний о какой-либо немедленной угрозе для какого-либо государства-члена. Причина заключается в том, что НАТО – сильнейший альянс в истории", - заявил он, отвечая на вопрос об угрозе якобы возможного нападения России на кого-то из членов НАТО. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, йенс столтенберг, нато, в мире