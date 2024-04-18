https://ria.ru/20240418/nato-1940855473.html

Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции

Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции - РИА Новости, 18.04.2024

Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции

Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:06

2024-04-18T17:06

2024-04-18T17:07

специальная военная операция на украине

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба альянса. "После видеоконференции генеральный секретарь НАТО проведет брифинг для СМИ", - говорится в сообщении. Ранее генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил, что в пятницу намерен провести заседание Совета НАТО-Украина по запросу Зеленского. Оно будет посвящено "неотложным потребностям в большей поддержке Украины". По словам Столтенберга, будут обсуждаться, в частности, поставки ПВО и артиллерийских снарядов.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, нато, украина