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Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 18.04.2024 (обновлено: 17:07 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/nato-1940855473.html
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции - РИА Новости, 18.04.2024
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции
Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:06
2024-04-18T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
нато
украина
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба альянса. "После видеоконференции генеральный секретарь НАТО проведет брифинг для СМИ", - говорится в сообщении. Ранее генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил, что в пятницу намерен провести заседание Совета НАТО-Украина по запросу Зеленского. Оно будет посвящено "неотложным потребностям в большей поддержке Украины". По словам Столтенберга, будут обсуждаться, в частности, поставки ПВО и артиллерийских снарядов.
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в мире, владимир зеленский, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции

Заседание Совета НАТО — Украина 19 апреля пройдет в режиме видеоконференции

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба альянса.
"После видеоконференции генеральный секретарь НАТО проведет брифинг для СМИ", - говорится в сообщении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил, что в пятницу намерен провести заседание Совета НАТО-Украина по запросу Зеленского. Оно будет посвящено "неотложным потребностям в большей поддержке Украины". По словам Столтенберга, будут обсуждаться, в частности, поставки ПВО и артиллерийских снарядов.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийНАТОУкраина
 
 
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