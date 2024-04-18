https://ria.ru/20240418/nato-1940855473.html
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции - РИА Новости, 18.04.2024
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции
Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:06
2024-04-18T17:06
2024-04-18T17:07
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БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба альянса. "После видеоконференции генеральный секретарь НАТО проведет брифинг для СМИ", - говорится в сообщении. Ранее генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил, что в пятницу намерен провести заседание Совета НАТО-Украина по запросу Зеленского. Оно будет посвящено "неотложным потребностям в большей поддержке Украины". По словам Столтенберга, будут обсуждаться, в частности, поставки ПВО и артиллерийских снарядов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, НАТО, Украина
Заседание Совета НАТО — Украина пройдет в режиме видеоконференции
Заседание Совета НАТО — Украина 19 апреля пройдет в режиме видеоконференции
БРЮССЕЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны и с участием Владимира Зеленского пройдет в пятницу в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба альянса.
"После видеоконференции генеральный секретарь НАТО проведет брифинг для СМИ", - говорится в сообщении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтеберг сообщил, что в пятницу намерен провести заседание Совета НАТО-Украина по запросу Зеленского. Оно будет посвящено "неотложным потребностям в большей поддержке Украины". По словам Столтенберга, будут обсуждаться, в частности, поставки ПВО и артиллерийских снарядов.