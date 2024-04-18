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Набережную Тобола в Кургане частично затопило - РИА Новости, 18.04.2024
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06:20 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/naberezhnaya-1940704569.html
Набережную Тобола в Кургане частично затопило
Набережную Тобола в Кургане частично затопило - РИА Новости, 18.04.2024
Набережную Тобола в Кургане частично затопило
Набережную реки Тобол в центре Кургана частично затопило, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T06:20
2024-04-18T06:20
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Набережную реки Тобол в центре Кургана частично затопило, передает корреспондент РИА Новости. Затопило участок набережной выше дамбы, рядом находятся госучреждения, банк, многоэтажки. Полицейские второй день продолжают дежурить в этой части города, не пуская жителей на набережную. Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и к 6.00 мск достиг 970 сантиметров, сообщила горадминистрация. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240418/tobol-1940704442.html
https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024
Набережную Тобола в Кургане частично затопило

Набережную реки Тобол в центре Кургана частично затопило

© Фото : Правительство Курганской области / Николай ПушилинРазлив реки Тобол в Курганской области
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Правительство Курганской области / Николай Пушилин
Разлив реки Тобол в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Набережную реки Тобол в центре Кургана частично затопило, передает корреспондент РИА Новости.
Затопило участок набережной выше дамбы, рядом находятся госучреждения, банк, многоэтажки. Полицейские второй день продолжают дежурить в этой части города, не пуская жителей на набережную.
Подтопленное шоссе Тюнина в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров
Вчера, 06:19
Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и к 6.00 мск достиг 970 сантиметров, сообщила горадминистрация.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Жители Кургана вышли на набережную реки Тобол
17 апреля, 06:42
 
Тобол (река)КурганНаводнения в России — 2024
 
 
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