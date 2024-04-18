https://ria.ru/20240418/naberezhnaya-1940704569.html

Набережную Тобола в Кургане частично затопило

Набережную Тобола в Кургане частично затопило - РИА Новости, 18.04.2024

Набережную Тобола в Кургане частично затопило

Набережную реки Тобол в центре Кургана частично затопило, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T06:20

2024-04-18T06:20

2024-04-18T06:20

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Набережную реки Тобол в центре Кургана частично затопило, передает корреспондент РИА Новости. Затопило участок набережной выше дамбы, рядом находятся госучреждения, банк, многоэтажки. Полицейские второй день продолжают дежурить в этой части города, не пуская жителей на набережную. Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и к 6.00 мск достиг 970 сантиметров, сообщила горадминистрация. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240418/tobol-1940704442.html

https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html

тобол (река)

курган

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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024