https://ria.ru/20240418/muzei-1940716362.html

Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы

Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы - РИА Новости, 18.04.2024

Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы

В Год семьи российские музеи становятся площадками для коммуникации, предлагая специальные интерактивные программы для детей и родителей. Об особенностях новых... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:51

2024-04-18T09:51

2024-04-18T11:21

культура

год семьи

музей победы

россия

социальный навигатор

детские вопросы

общество

культура

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Год семьи российские музеи становятся площадками для коммуникации, предлагая специальные интерактивные программы для детей и родителей. Об особенностях новых программ и о развитии форм культурного досуга для всей семьи рассказали руководители музеев — участники круглого стола, который прошел в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что при разработке семейных программ нужно соблюдать баланс между требованиями к хранению экспонатов и интерактивностью."В нашем музее мы храним уникальную коллекцию и в своей экспозиции представляем редкие, уникальные памятники, выполняя важную функцию по сохранению культурного наследия нашей страны. Но мы создаем массу программ с интерактивом, где у детей и у взрослых есть возможность потрогать экспонат, взять его в руки и что-то сделать самому. Конечно, это не должен быть музейный артефакт", — пояснил он.Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина рассказала, что к ним все чаще приходят отцы с маленькими детьми, и это один из новых трендов, который нужно учитывать в работе."Например, у нас есть экспозиция "В лесу росла игрушка", основанная на нашей коллекции декоративного искусства. Там очень много деревянных игрушек, мы много работаем с художниками и ремесленниками, и папы приводят своих детей на занятия в мастерские рукоделия. Мы организуем большое количество программ для маленьких детей 0+ или 3+, туда приходят очень много пап с малышами, их целое сообщество, и это очень приятно", — сообщила она.Генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова Иван Крюков рассказал о музейных интерактивных программах для всей семьи и для детей с ограниченными возможностями здоровья."Мы сейчас запускаем инклюзивную программу "Мама – гид". К сожалению, в случае серьезных проблем со здоровьем детей мужчины оставляют свои семьи, мамы остаются с детьми одни. С помощью крупных общественных организаций мы выходим к мамам и будем вместе с ними проектировать музейные маршруты, делать выставки и разрабатывать программы для их детей", — отметил он.Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова сообщила, что при создании музейного пространства специалисты ориентируются на три поколения семей — на бабушек, родителей и детей."Основой нашего пространства является интерактивная образовательная экспозиция "10 тысяч лет до Тульского Кремля". Музейная улица выходит к этому памятнику истории и архитектуры. Мы рассказываем местной семейной аудитории и туристам историю нашего региона от момента, когда человек впервые появился в нашем регионе в каменном веке, до строительства Кремля и подводим наших посетителей к стенам этого уникального памятника. Экспозиция построена на основе интерактивных образовательных технологий", — рассказала она.Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк поделилась информацией о новых интерактивных, семейных и каникулярных программах и квестах, подготовленных для детей разного возраста."С 27 апреля до 15 октября каждые выходные можно будет посетить интересный интерактив в Парке Победы. В самом музее открываются новые экспозиции и программы для семейного времяпровождения. В этом году мы запускаем программы выпускных для начальной школы и детского сада. Дети, родители и учителя вместе с нами могут отпраздновать окончание учебного этапа на интерактивной программе в Музее Победы", — заключила она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Всей семьей в музей: где будет интересно провести время? Всей семьей в музей: где будет интересно провести время? 2024-04-18T09:51 true PT72M52S

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год семьи, музей победы, россия, социальный навигатор, детские вопросы, общество, культура, москва, тула, куликово поле (заповедник), алексей левыкин