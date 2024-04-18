Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы
© iStock.com / monkeybusinessimagesРодители с ребенком в музее
© iStock.com / monkeybusinessimages
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Год семьи российские музеи становятся площадками для коммуникации, предлагая специальные интерактивные программы для детей и родителей. Об особенностях новых программ и о развитии форм культурного досуга для всей семьи рассказали руководители музеев — участники круглого стола, который прошел в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что при разработке семейных программ нужно соблюдать баланс между требованиями к хранению экспонатов и интерактивностью.
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"В нашем музее мы храним уникальную коллекцию и в своей экспозиции представляем редкие, уникальные памятники, выполняя важную функцию по сохранению культурного наследия нашей страны. Но мы создаем массу программ с интерактивом, где у детей и у взрослых есть возможность потрогать экспонат, взять его в руки и что-то сделать самому. Конечно, это не должен быть музейный артефакт", — пояснил он.
© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
© Виталий Белоусов
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина рассказала, что к ним все чаще приходят отцы с маленькими детьми, и это один из новых трендов, который нужно учитывать в работе.
"Например, у нас есть экспозиция "В лесу росла игрушка", основанная на нашей коллекции декоративного искусства. Там очень много деревянных игрушек, мы много работаем с художниками и ремесленниками, и папы приводят своих детей на занятия в мастерские рукоделия. Мы организуем большое количество программ для маленьких детей 0+ или 3+, туда приходят очень много пап с малышами, их целое сообщество, и это очень приятно", — сообщила она.
Генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова Иван Крюков рассказал о музейных интерактивных программах для всей семьи и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
"Мы сейчас запускаем инклюзивную программу "Мама – гид". К сожалению, в случае серьезных проблем со здоровьем детей мужчины оставляют свои семьи, мамы остаются с детьми одни. С помощью крупных общественных организаций мы выходим к мамам и будем вместе с ними проектировать музейные маршруты, делать выставки и разрабатывать программы для их детей", — отметил он.
Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова сообщила, что при создании музейного пространства специалисты ориентируются на три поколения семей — на бабушек, родителей и детей.
© РИА Новости / Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина
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© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
© Виталий Белоусов
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© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк
© Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
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© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?"
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?"
© Виталий Белоусов
5 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина
1 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
© Виталий Белоусов
2 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк
© Виталий Белоусов
3 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
4 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?"
© Виталий Белоусов
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"Основой нашего пространства является интерактивная образовательная экспозиция "10 тысяч лет до Тульского Кремля". Музейная улица выходит к этому памятнику истории и архитектуры. Мы рассказываем местной семейной аудитории и туристам историю нашего региона от момента, когда человек впервые появился в нашем регионе в каменном веке, до строительства Кремля и подводим наших посетителей к стенам этого уникального памятника. Экспозиция построена на основе интерактивных образовательных технологий", — рассказала она.
Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк поделилась информацией о новых интерактивных, семейных и каникулярных программах и квестах, подготовленных для детей разного возраста.
"С 27 апреля до 15 октября каждые выходные можно будет посетить интересный интерактив в Парке Победы. В самом музее открываются новые экспозиции и программы для семейного времяпровождения. В этом году мы запускаем программы выпускных для начальной школы и детского сада. Дети, родители и учителя вместе с нами могут отпраздновать окончание учебного этапа на интерактивной программе в Музее Победы", — заключила она.
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8 февраля 2022, 08:00