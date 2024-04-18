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Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы - РИА Новости, 18.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:51 18.04.2024 (обновлено: 11:21 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/muzei-1940716362.html
Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы
Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы - РИА Новости, 18.04.2024
Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы
В Год семьи российские музеи становятся площадками для коммуникации, предлагая специальные интерактивные программы для детей и родителей. Об особенностях новых... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:51
2024-04-18T11:21
культура
год семьи
музей победы
россия
социальный навигатор
детские вопросы
общество
культура
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Год семьи российские музеи становятся площадками для коммуникации, предлагая специальные интерактивные программы для детей и родителей. Об особенностях новых программ и о развитии форм культурного досуга для всей семьи рассказали руководители музеев — участники круглого стола, который прошел в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что при разработке семейных программ нужно соблюдать баланс между требованиями к хранению экспонатов и интерактивностью.&quot;В нашем музее мы храним уникальную коллекцию и в своей экспозиции представляем редкие, уникальные памятники, выполняя важную функцию по сохранению культурного наследия нашей страны. Но мы создаем массу программ с интерактивом, где у детей и у взрослых есть возможность потрогать экспонат, взять его в руки и что-то сделать самому. Конечно, это не должен быть музейный артефакт&quot;, — пояснил он.Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина рассказала, что к ним все чаще приходят отцы с маленькими детьми, и это один из новых трендов, который нужно учитывать в работе."Например, у нас есть экспозиция "В лесу росла игрушка", основанная на нашей коллекции декоративного искусства. Там очень много деревянных игрушек, мы много работаем с художниками и ремесленниками, и папы приводят своих детей на занятия в мастерские рукоделия. Мы организуем большое количество программ для маленьких детей 0+ или 3+, туда приходят очень много пап с малышами, их целое сообщество, и это очень приятно", — сообщила она.Генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова Иван Крюков рассказал о музейных интерактивных программах для всей семьи и для детей с ограниченными возможностями здоровья."Мы сейчас запускаем инклюзивную программу "Мама – гид". К сожалению, в случае серьезных проблем со здоровьем детей мужчины оставляют свои семьи, мамы остаются с детьми одни. С помощью крупных общественных организаций мы выходим к мамам и будем вместе с ними проектировать музейные маршруты, делать выставки и разрабатывать программы для их детей", — отметил он.Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова сообщила, что при создании музейного пространства специалисты ориентируются на три поколения семей — на бабушек, родителей и детей."Основой нашего пространства является интерактивная образовательная экспозиция "10 тысяч лет до Тульского Кремля". Музейная улица выходит к этому памятнику истории и архитектуры. Мы рассказываем местной семейной аудитории и туристам историю нашего региона от момента, когда человек впервые появился в нашем регионе в каменном веке, до строительства Кремля и подводим наших посетителей к стенам этого уникального памятника. Экспозиция построена на основе интерактивных образовательных технологий", — рассказала она.Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк поделилась информацией о новых интерактивных, семейных и каникулярных программах и квестах, подготовленных для детей разного возраста."С 27 апреля до 15 октября каждые выходные можно будет посетить интересный интерактив в Парке Победы. В самом музее открываются новые экспозиции и программы для семейного времяпровождения. В этом году мы запускаем программы выпускных для начальной школы и детского сада. Дети, родители и учителя вместе с нами могут отпраздновать окончание учебного этапа на интерактивной программе в Музее Победы", — заключила она.
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Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?
Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?
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год семьи, музей победы, россия, социальный навигатор, детские вопросы, общество, культура, москва, тула, куликово поле (заповедник), алексей левыкин
Культура, Год семьи, Музей Победы, Россия, Социальный навигатор, Детские вопросы, Общество, Культура, Москва, Тула, Куликово поле (заповедник), Алексей Левыкин

Лето с детьми. Российские музеи представили новые интерактивные программы

© iStock.com / monkeybusinessimagesРодители с ребенком в музее
Родители с ребенком в музее - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / monkeybusinessimages
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Год семьи российские музеи становятся площадками для коммуникации, предлагая специальные интерактивные программы для детей и родителей. Об особенностях новых программ и о развитии форм культурного досуга для всей семьи рассказали руководители музеев — участники круглого стола, который прошел в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что при разработке семейных программ нужно соблюдать баланс между требованиями к хранению экспонатов и интерактивностью.
«

"В нашем музее мы храним уникальную коллекцию и в своей экспозиции представляем редкие, уникальные памятники, выполняя важную функцию по сохранению культурного наследия нашей страны. Но мы создаем массу программ с интерактивом, где у детей и у взрослых есть возможность потрогать экспонат, взять его в руки и что-то сделать самому. Конечно, это не должен быть музейный артефакт", — пояснил он.

© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Круглый стол на тему: Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?. Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
© Виталий Белоусов
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин
Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина рассказала, что к ним все чаще приходят отцы с маленькими детьми, и это один из новых трендов, который нужно учитывать в работе.
"Например, у нас есть экспозиция "В лесу росла игрушка", основанная на нашей коллекции декоративного искусства. Там очень много деревянных игрушек, мы много работаем с художниками и ремесленниками, и папы приводят своих детей на занятия в мастерские рукоделия. Мы организуем большое количество программ для маленьких детей 0+ или 3+, туда приходят очень много пап с малышами, их целое сообщество, и это очень приятно", — сообщила она.
Генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова Иван Крюков рассказал о музейных интерактивных программах для всей семьи и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
"Мы сейчас запускаем инклюзивную программу "Мама – гид". К сожалению, в случае серьезных проблем со здоровьем детей мужчины оставляют свои семьи, мамы остаются с детьми одни. С помощью крупных общественных организаций мы выходим к мамам и будем вместе с ними проектировать музейные маршруты, делать выставки и разрабатывать программы для их детей", — отметил он.
Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова сообщила, что при создании музейного пространства специалисты ориентируются на три поколения семей — на бабушек, родителей и детей.
© РИА Новости / Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина
Круглый стол на тему: Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?. Генеральный директор Государственного музея-заповедника Царицыно Елизавета Фокина
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 5
© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
Круглый стол на тему: Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?. Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
© Виталий Белоусов
2 из 5
© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк
Круглый стол на тему: Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?. Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк
© Виталий Белоусов
3 из 5
© РИА Новости / Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
Круглый стол на тему: Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?. Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 5
© Виталий Белоусов Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?"
Круглый стол на тему: Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?"
© Виталий Белоусов
5 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Генеральный директор Государственного музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Заместитель директора по культурно-просветительской работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова
© Виталий Белоусов
2 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк
© Виталий Белоусов
3 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?". Начальник управления проектов в области образования и социальной сфере Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 5
Круглый стол на тему: "Всей семьей в музей: где будет интересно провести время?"
© Виталий Белоусов
5 из 5
"Основой нашего пространства является интерактивная образовательная экспозиция "10 тысяч лет до Тульского Кремля". Музейная улица выходит к этому памятнику истории и архитектуры. Мы рассказываем местной семейной аудитории и туристам историю нашего региона от момента, когда человек впервые появился в нашем регионе в каменном веке, до строительства Кремля и подводим наших посетителей к стенам этого уникального памятника. Экспозиция построена на основе интерактивных образовательных технологий", — рассказала она.
Руководитель Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк поделилась информацией о новых интерактивных, семейных и каникулярных программах и квестах, подготовленных для детей разного возраста.
"С 27 апреля до 15 октября каждые выходные можно будет посетить интересный интерактив в Парке Победы. В самом музее открываются новые экспозиции и программы для семейного времяпровождения. В этом году мы запускаем программы выпускных для начальной школы и детского сада. Дети, родители и учителя вместе с нами могут отпраздновать окончание учебного этапа на интерактивной программе в Музее Победы", — заключила она.
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КультураГод семьиМузей ПобедыРоссияСоциальный навигаторДетские вопросыОбществоКультураМоскваТулаКуликово поле (заповедник)Алексей Левыкин
 
 
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