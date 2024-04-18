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Глава МТС Энтертейнмент: бизнес может заняться развитием театральной сферы
Глава МТС Энтертейнмент: бизнес может заняться развитием театральной сферы - РИА Новости, 18.04.2024
Глава МТС Энтертейнмент: бизнес может заняться развитием театральной сферы
Генеральный директор ООО "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин заявил о готовности крупного бизнеса заняться оптимизацией театров и развитием сферы исполнительских... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:50
2024-04-18T17:50
2024-04-18T17:51
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мтс
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Генеральный директор ООО "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин заявил о готовности крупного бизнеса заняться оптимизацией театров и развитием сферы исполнительских искусств на шестом Балтийском культурном форуме, сообщает пресс-служба компании.Об этом глава компании рассказал в рамках дискуссии "Философия менеджмента: актуальные и вечные вопросы взаимодействия театра и учредителя", организованной БКФ совместно с Вахтанговским фестивалем театральных менеджеров."Говоря про государственные, негосударственные театры и учредителей, мне кажется, пришло время добавить в обсуждение “корпоративный” театр. В ситуации с объединением театров, можно предположить, что город хотел этим что-то оптимизировать. Вопрос в том, почему в этот момент не было другого решения: может быть, не нужно было объединять, а стоило передать театр в управление коммерческой структуре? Мне кажется, все к этому готовы. Крупные экосистемы уже становятся участниками рынка", – отметил Минин, слова которого приводятся в сообщении.В рамках дискуссии участники обсудили проблемы взаимодействия государства и театральных организаций, в том числе в вопросе объединения театров. Процесс получил активное развитие в 2022 году, когда произошло слияние нескольких крупных московских театров.
https://ria.ru/20240409/svyaz-1938737342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, мтс
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Генеральный директор ООО "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин заявил о готовности крупного бизнеса заняться оптимизацией театров и развитием сферы исполнительских искусств на шестом Балтийском культурном форуме, сообщает пресс-служба компании.
Об этом глава компании рассказал в рамках дискуссии "Философия менеджмента: актуальные и вечные вопросы взаимодействия театра и учредителя", организованной БКФ совместно с Вахтанговским фестивалем театральных менеджеров.
"Говоря про государственные, негосударственные театры и учредителей, мне кажется, пришло время добавить в обсуждение “корпоративный” театр. В ситуации с объединением театров, можно предположить, что город хотел этим что-то оптимизировать. Вопрос в том, почему в этот момент не было другого решения: может быть, не нужно было объединять, а стоило передать театр в управление коммерческой структуре? Мне кажется, все к этому готовы. Крупные экосистемы уже становятся участниками рынка", – отметил Минин, слова которого приводятся в сообщении.
В рамках дискуссии участники обсудили проблемы взаимодействия государства и театральных организаций, в том числе в вопросе объединения театров. Процесс получил активное развитие в 2022 году, когда произошло слияние нескольких крупных московских театров.