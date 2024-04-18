https://ria.ru/20240418/moldaviya-1940760285.html

Молдавская партия "Шор" потребовала аннулировать итоги местных выборов

Молдавская партия "Шор" потребовала аннулировать итоги местных выборов - РИА Новости, 18.04.2024

Молдавская партия "Шор" потребовала аннулировать итоги местных выборов

Представители запрещенной в Молдавии партии "Шор" подали в ЦИК республики заявление об аннулировании результатов местных выборов, прошедших в стране осенью... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:10

2024-04-18T12:10

2024-04-18T12:10

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марина таубер

майя санду

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КИШИНЕВ, 18 апр – РИА Новости. Представители запрещенной в Молдавии партии "Шор" подали в ЦИК республики заявление об аннулировании результатов местных выборов, прошедших в стране осенью прошлого года, заявила вице-председатель политформирования Марина Таубер в своем Telegram-канале. Конституционный суд Молдавии 26 марта признал неконституционными изменения избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, которые коснулись, в частности, депутатов от запрещенной в республике партии "Шор". "Мы инициировали юридические процедуры по аннулированию результатов ноябрьских всеобщих местных выборов 2023 года. В Центральную избирательную комиссию подано заявление об отмене актов, подтверждающих результаты выборов, признании их недействительными и назначении даты новых всеобщих местных выборов", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, в условиях, когда сотни и даже тысячи кандидатов не смогли принять участие в выборах, а избиратели были лишены права избрать альтернативу, нельзя говорить о свободных и справедливых выборах. "Легитимность всего избирательного процесса тотально дискредитирована. Таким образом, только новые выборы – с участием всех кандидатов – исправят серьезную ошибку, допущенную этой политической группировкой, которая временно правит Республикой Молдова", - пояснила Таубер. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство. А президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в местных выборах, которые прошли в республике осенью 2023 года. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.

https://ria.ru/20240414/moldavia-1940003787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, марина таубер, майя санду