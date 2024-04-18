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В Киеве ищут более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/mobilizatsiya-1940825100.html
В Киеве ищут более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации
В Киеве ищут более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации - РИА Новости, 18.04.2024
В Киеве ищут более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации
Полиция Украины сообщила, что разыскивает в Киеве более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:31
2024-04-18T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мвд украины
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Полиция Украины сообщила, что разыскивает в Киеве более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации. "По состоянию на 1 апреля из ТЦК (военкоматов на Украине – ред.) получили 5387 обращений по установлению места пребывания и доставке лиц для составления в отношении них админпротоколов. За уклонение от прохождения военной службы необходимо установить место нахождения и доставить в ТЦК 4955 человек", - говорится в ответе управления Нацполиции в Киеве, опубликованном на сайте украинского издания "Новое время". По информации полиции, местонахождение более 1,4 тысячи человек уже установили и доставили в военкомат для составления админпротокола. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар 29 марта заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, заявил, что число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, мвд украины, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, МВД Украины, Киев, Вооруженные силы Украины
В Киеве ищут более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации

Полиция ищет более 3,5 тысячи жителей Киева, уклоняющихся от мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция в Киеве
Полиция в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Полиция в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Полиция Украины сообщила, что разыскивает в Киеве более 3,5 тысячи человек, уклоняющихся от мобилизации.
"По состоянию на 1 апреля из ТЦК (военкоматов на Украине – ред.) получили 5387 обращений по установлению места пребывания и доставке лиц для составления в отношении них админпротоколов. За уклонение от прохождения военной службы необходимо установить место нахождения и доставить в ТЦК 4955 человек", - говорится в ответе управления Нацполиции в Киеве, опубликованном на сайте украинского издания "Новое время". По информации полиции, местонахождение более 1,4 тысячи человек уже установили и доставили в военкомат для составления админпротокола.
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар 29 марта заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене, заявил, что число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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