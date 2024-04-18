https://ria.ru/20240418/mobilizatsiya-1940753481.html

Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России

Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России - РИА Новости, 18.04.2024

Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России

Подписанный законопроект об усилении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны, Владимир Зеленский своим решением отправляет людей на верную... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:43

2024-04-18T11:43

2024-04-18T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

мария захарова

россия

вооруженные силы украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подписанный законопроект об усилении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны, Владимир Зеленский своим решением отправляет людей на верную смерть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Шестнадцатого апреля Зеленский подписал чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев... Это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели, их же на верную смерть Зеленский отправляет", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат добавила, что закон о мобилизации "будет способствовать увеличению и без того зашкаливающей коррупции на Украине, еще больше расколет общество и едва ли поможет режиму Зеленского с поплнением рядов ВСУ". Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20240417/politico-1940517297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)