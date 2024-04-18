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Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/mobilizatsiya-1940753481.html
Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России
Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России - РИА Новости, 18.04.2024
Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России
Подписанный законопроект об усилении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны, Владимир Зеленский своим решением отправляет людей на верную... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:43
2024-04-18T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
мария захарова
россия
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подписанный законопроект об усилении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны, Владимир Зеленский своим решением отправляет людей на верную смерть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Шестнадцатого апреля Зеленский подписал чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев... Это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели, их же на верную смерть Зеленский отправляет", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат добавила, что закон о мобилизации "будет способствовать увеличению и без того зашкаливающей коррупции на Украине, еще больше расколет общество и едва ли поможет режиму Зеленского с поплнением рядов ВСУ". Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
https://ria.ru/20240417/politico-1940517297.html
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в мире, украина, владимир зеленский, мария захарова, россия, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Закон о мобилизации уничтожает права украинцев, заявил МИД России

Захарова: Зеленский законом о мобилизации отправляет украинцев на верную смерть

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подписанный законопроект об усилении мобилизации на Украине уничтожает права жителей страны, Владимир Зеленский своим решением отправляет людей на верную смерть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шестнадцатого апреля Зеленский подписал чудовищный с точки зрения людей на Украине, бесчеловечный закон об ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев... Это касается огромного числа людей, которые явно не будут добровольно записываться в ряды ВСУ для гарантированной не то что отправки на фронт, для гарантированной гибели, их же на верную смерть Зеленский отправляет", - сказала Захарова на брифинге.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Дипломат добавила, что закон о мобилизации "будет способствовать увеличению и без того зашкаливающей коррупции на Украине, еще больше расколет общество и едва ли поможет режиму Зеленского с поплнением рядов ВСУ".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Изображение сгенерировано ИИ
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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