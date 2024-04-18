https://ria.ru/20240418/minobrnauki-1940721800.html

Минобрнауки поручило контролировать проведение экзамена по русскому языку

Минобрнауки поручило контролировать проведение экзамена по русскому языку - РИА Новости, 18.04.2024

Минобрнауки поручило контролировать проведение экзамена по русскому языку

Государственный вуз, отвечающий за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев, должен быть в каждом субъекте России, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:43

2024-04-18T09:43

2024-04-18T09:43

общество

россия

москва

валерий фальков

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный вуз, отвечающий за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев, должен быть в каждом субъекте России, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. "Заключить в регионах в первую очередь договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация Правительства Москвы. В министерстве также добавили, что глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, а при выявлении нарушений незамедлительно информировать правоохранительные органы, также отстранять от работы лиц, допустивших нарушения. "Экзамен является одним из механизмов социокультурной и языковой адаптации иностранных граждан на территории Российской Федерации", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20231114/russkiy-1909300296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, валерий фальков