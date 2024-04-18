Минобрнауки поручило контролировать проведение экзамена по русскому языку
Минобрнауки: в каждом субъекте должен быть вуз, организующий экзамен по русскому
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкТестирование иностранных граждан по русскому языку
Тестирование иностранных граждан по русскому языку . Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный вуз, отвечающий за проведение экзамена по русскому языку для иностранцев, должен быть в каждом субъекте России, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России.
"Заключить в регионах в первую очередь договоры с государственными вузами, чтобы в каждом субъекте конкретный местный университет отвечал за проведение экзамена", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сейчас проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право девять университетов, подведомственных Минобрнауки, два правительственных, один вуз Минпросвещения и одна организация Правительства Москвы.
В министерстве также добавили, что глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил усилить контроль за процедурами проведения экзамена и выдачи сертификатов, а при выявлении нарушений незамедлительно информировать правоохранительные органы, также отстранять от работы лиц, допустивших нарушения.
"Экзамен является одним из механизмов социокультурной и языковой адаптации иностранных граждан на территории Российской Федерации", - заключили в министерстве.
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