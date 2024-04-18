https://ria.ru/20240418/minoborony-1940819051.html

Минобороны Украины озаботилось гендерным равенством среди военнослужащих

Минобороны Украины озаботилось гендерным равенством среди военнослужащих - РИА Новости, 18.04.2024

Минобороны Украины озаботилось гендерным равенством среди военнослужащих

Минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих, планируется организовать обучение для 200... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:12

2024-04-18T15:12

2024-04-18T15:44

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих, планируется организовать обучение для 200 гендерных советников. "Минобороны активизирует усилия по внедрению гендерного равенства среди военнослужащих... Ключевые инициативы включают принятие западного опыта и сотрудничество с НАТО; гендерно-чувствительный язык и доступ женщин к лидерским ролям; организацию обучения для 200 гендерных советников, интеграция равенства в оборонную стратегию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. По информации ведомства, гендерные вопросы в армии обсуждались с канадскими коллегами в рамках проекта Protect2. Ранее советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле. Депутат Верховной рады Максим Бужанский в конце марта заявил, что власти Украины спекулируют темой гендерного равенства, на которую Запад выделяет средства, и что эту тему педалируют "грантоедами".

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921326216.html

https://ria.ru/20240116/ravenstvo-1921520497.html

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в мире, украина, киев, израиль, оксана григорьева, максим бужанский, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины