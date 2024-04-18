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Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/minoborony-1940805674.html
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.04.2024
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, отразили контратаку в районе Вербового на Запорожье, при... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:26
2024-04-18T14:26
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, отразили контратаку в районе Вербового на Запорожье, при этом уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Змеевка, Никольское и Ивановка Херсонской области. Также в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля, а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Россия
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных и две гаубицы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация"
Боевая работа САУ Акация - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, отразили контратаку в районе Вербового на Запорожье, при этом уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Змеевка, Никольское и Ивановка Херсонской области. Также в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля, а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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