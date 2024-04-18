https://ria.ru/20240418/minoborony-1940805674.html
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.04.2024
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, отразили контратаку в районе Вербового на Запорожье, при... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:26
2024-04-18T14:26
2024-04-18T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожье
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, отразили контратаку в районе Вербового на Запорожье, при этом уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля, а также две 122-мм гаубицы Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Змеевка, Никольское и Ивановка Херсонской области. Также в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля, а также две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240418/grin-1940720155.html
запорожская область
запорожье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_94b2e9797d6c687ac7b54564c2197f9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, запорожье, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Запорожье, Россия
Российские военные уничтожили до 50 служащих ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных и две гаубицы