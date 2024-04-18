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Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/minoborony-1940702459.html
Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ
Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ
Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T05:24
2024-04-18T05:24
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении... ("Бук-М2 – ред.) перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ", - заявили в военном ведомстве. Там добавили, что командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение после обнаружения и захвата ракет ВСУ во время несения боевого дежурства. Ракеты двигались в направлении охраняемого российской ПВО объекта. В Минобороны РФ отметили, что в ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" группировки войск "Центр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. ПВО обеспечивает прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России.
https://ria.ru/20240418/rotatsiya-1940701325.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ

Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил ракеты ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
«
"Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении... ("Бук-М2 – ред.) перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ", - заявили в военном ведомстве.
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Там добавили, что командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение после обнаружения и захвата ракет ВСУ во время несения боевого дежурства. Ракеты двигались в направлении охраняемого российской ПВО объекта.
В Минобороны РФ отметили, что в ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" группировки войск "Центр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. ПВО обеспечивает прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России.
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