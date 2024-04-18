https://ria.ru/20240418/minoborony-1940702459.html

Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ

Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024

Расчет "Бук-М2" сбил на Авдеевском направлении ракеты ВСУ

Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:24

2024-04-18T05:24

2024-04-18T05:24

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Расчет "Бук-М2" группировки "Центр" сбил украинские ракеты на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет "Бук-М2" группировки войск "Центр" отразил воздушную атаку ВСУ на авдеевском направлении... ("Бук-М2 – ред.) перехватил и уничтожил ракеты, выпущенные с территории, контролируемой ВСУ", - заявили в военном ведомстве. Там добавили, что командованием зенитного ракетного дивизиона было принято незамедлительное решение после обнаружения и захвата ракет ВСУ во время несения боевого дежурства. Ракеты двигались в направлении охраняемого российской ПВО объекта. В Минобороны РФ отметили, что в ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Бук-М2" и "Бук-М3" группировки войск "Центр" круглосуточно выявляют, сопровождают и уничтожают сотни летательных аппаратов. ПВО обеспечивает прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов России.

https://ria.ru/20240418/rotatsiya-1940701325.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины