https://ria.ru/20240418/migratsiya-1940743204.html

В РПЦ высказались по поводу трудовой миграции в России

В РПЦ высказались по поводу трудовой миграции в России - РИА Новости, 18.04.2024

В РПЦ высказались по поводу трудовой миграции в России

Сверхприбыль частных лиц и компаний, в том числе государственных, не может быть "определяющим аргументом" в вопросе регулирования трудовой миграции в России,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:15

2024-04-18T11:15

2024-04-18T11:15

религия

россия

средняя азия

русская православная церковь

московская патриархия

религия

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Сверхприбыль частных лиц и компаний, в том числе государственных, не может быть "определяющим аргументом" в вопросе регулирования трудовой миграции в России, кроме того, представители религиозных организаций РФ ждут от мигрантов уважения к российской культуре и традициям, заявил в среду замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Замуправделами РПЦ назвал принципы отношения Церкви к трудовой миграции.По его словам, Русская православная церковь "не может вынести суждение об экономической целесообразности или нецелесообразности трудовой миграции", это должны делать "специализированные институции", а "работодатель должен доказать, что нуждается в трудовых мигрантах"."Но со стороны Церкви мы можем сказать, что, во-первых, при оценке нужд трудовой миграции не может быть определяющим аргументом сверхприбыль кого бы то ни было: частных лиц, компаний, даже очень больших, государственных компаний. Во-вторых, трудовая миграция не должна быть в ущерб трудоустройству граждан России. В-третьих, при оценке материальных выгод трудовой миграции не нужно забывать, что у нас уже два года – больше, на самом деле, – закреплен… приоритет духовного над материальным, и соотношение духовного ущерба и материальных выгод тоже нужно учитывать", - сказал архиепископ Савва на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Также, по его словам, в Церкви ждут, что мигранты не будут навязывать коренному населению России свои представления о религиозных традициях."К слову сказать, религиозные представления мигрантов из Средней Азии часто идут вразрез даже с религиозной традицией коренных мусульман России. Мы констатируем, что в Россию прибывают многочисленные инокультурные мигранты, которые не предпринимают усилия и не хотят предпринимать усилия, чтобы не то что интегрироваться в наше общество, но хотя бы даже просто научиться уважительному пребыванию в нашем обществе. Хотя, конечно, мы знаем, есть множество добропорядочных трудовых мигрантов, которые с уважением относятся к русскому народу", - пояснил архиепископ.Также, добавил епископ, в Русской церкви видят, что появляются и "консолидированные группы, которые выступают враждебно к россиянам, "Мы видим попытки коренизации, в том числе на региональном уровне чуждых России традиций. И все это создает нередко физическую угрозу людям в России, но и угроз нашей национальной идентичности", - рассказал архиепископ.Он отметил, что "Церковь ожидает от мигрантов уважения к традициям России", которые, по его словам, развились в первую очередь благодаря православию и другим традиционным для России религиям, к основам бытового уклада, который, по его словам, тоже связан с религиозностью, а также к знанию русского языка, российским истории и культуре."Мы же видим, сколько даже видеороликов гуляет по интернету, когда мигранты неуважительно отзываются о России, ее культуре, истории. Это, безусловно, недопустимо, и требование уважительного отношения – это безусловное требование, ожидание в том числе со стороны религиозных организаций, в том числе Русской православной церкви", - заключил представитель РПЦ.

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https://ria.ru/20240416/lukyanov-1940344584.html

https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, средняя азия, русская православная церковь, московская патриархия, религия