https://ria.ru/20240418/marodery-1940810838.html

МВД опровергло сообщение о хищениях имущества в подтопленных районах

МВД опровергло сообщение о хищениях имущества в подтопленных районах - РИА Новости, 18.04.2024

МВД опровергло сообщение о хищениях имущества в подтопленных районах

МВД РФ опровергло информацию, расходящуюся в СМИ, о массовых фактах хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей, соответствующее... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:42

2024-04-18T14:42

2024-04-18T14:42

происшествия

жилье

томская область

орск

россия

ирина волк

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию, расходящуюся в СМИ, о массовых фактах хищения имущества в подтопленных районах Курганской и Томской областей, соответствующее сообщение опубликовала представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. "В некоторых СМИ опубликованы сообщения о якобы многочисленных фактах хищения имущества на подтопленных территориях в Курганской и Томской областях. Данная информация не соответствует действительности", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, в настоящее время в Томской области подобные случаи не зарегистрированы, в Курганской области в полицию поступило два сообщения о кражах, из которых подтвердилось одно. Волк уточнила, что подозреваемый в хищении из домовладения в Притобольном округе задержан и по решению суда заключён под стражу на два месяца. "Других обращений жителей регионов и представителей юридических лиц о хищениях имущества с подтопленных территорий в полицию не поступало", - добавила Волк. Она также призвала журналистов и блогеров не распространять непроверенную информацию и не вводить в заблуждение людей. Ранее сообщалось о том, что полиция возбудила уголовное дело против мародера, который похитил стройматериалы из строящегося дома в зоне паводка в Оренбурге. Также мэр Орска Василий Козупица сообщал, что в частично затопленном Орске усилят патрули правоохранителей для избежания мародерства

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938775766.html

https://ria.ru/20240407/orsk-1938411664.html

томская область

орск

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происшествия, жилье, томская область, орск, россия, ирина волк, наводнения в россии — 2024