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Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ - РИА Новости, 18.04.2024
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11:20 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/malyuk-1940746967.html
Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ
Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ - РИА Новости, 18.04.2024
Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ
Мосгорсуд в понедельник проверит законность заочного ареста главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, следует из информации на портале судов общей... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:20
2024-04-18T11:20
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служба безопасности украины
московский городской суд
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник проверит законность заочного ареста главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, следует из информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы. "Судебное заседание назначено на 22 апреля в 12.00", - значится в электронной базе. Малюку вменяют статью 205 УК РФ ("Террористический акт"). Басманный суд Москвы 26 марта заочно заключил его под стражу с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Позже в суд поступила апелляционная жалоба на арест от адвоката Малюка. Ранее Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.
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россия, москва, украина, служба безопасности украины, московский городской суд, в мире, василий малюк
Россия, Москва, Украина, Служба безопасности Украины, Московский городской суд, В мире, Василий Малюк
Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ

Мосгорсуд 22 апреля проверит законность заочного ареста главы СБУ Малюка

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYВасилий Малюк
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Василий Малюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник проверит законность заочного ареста главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, следует из информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы.
«
"Судебное заседание назначено на 22 апреля в 12.00", - значится в электронной базе.
Малюку вменяют статью 205 УК РФ ("Террористический акт"). Басманный суд Москвы 26 марта заочно заключил его под стражу с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Позже в суд поступила апелляционная жалоба на арест от адвоката Малюка.
Ранее Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.
Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка
26 марта, 10:26
 
РоссияМоскваУкраинаСлужба безопасности УкраиныМосковский городской судВ миреВасилий Малюк
 
 
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