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Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ

Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ - РИА Новости, 18.04.2024

Мосгорсуд проверит законность заочного ареста главы СБУ

Мосгорсуд в понедельник проверит законность заочного ареста главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, следует из информации на портале судов общей... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:20

2024-04-18T11:20

2024-04-18T11:20

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москва

украина

служба безопасности украины

московский городской суд

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василий малюк

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник проверит законность заочного ареста главы СБУ Василия Малюка по делу о терроризме, следует из информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы. "Судебное заседание назначено на 22 апреля в 12.00", - значится в электронной базе. Малюку вменяют статью 205 УК РФ ("Террористический акт"). Басманный суд Москвы 26 марта заочно заключил его под стражу с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Позже в суд поступила апелляционная жалоба на арест от адвоката Малюка. Ранее Малюк в своем Telegram-канале заявил о причастности службы безопасности Украины к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, также назвав в числе целей СБУ Крымский мост и корабли в Черном море.

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