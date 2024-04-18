https://ria.ru/20240418/lor-oborudovanie-1940836853.html

Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году

Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 18.04.2024

Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году

В этом году медицинские организации Подмосковья получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:59

2024-04-18T15:59

2024-04-18T15:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

андрей воробьев

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В этом году медицинские организации Подмосковья получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В оборудование входят: лор-комбайны, различные эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и другая медтехника. "Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Оборудование поступит в 32 медорганизации, в том числе в Лобненскую, Ногинскую, Орехово-Зуевскую, Одинцовскую, Щелковскую, Дзержинскую и другие больницы. Все это осуществляется благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20231121/tyazheloe_medoborudovanie-1910861367.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев