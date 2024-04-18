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Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 18.04.2024
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Новости Подмосковья
 
15:59 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/lor-oborudovanie-1940836853.html
Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году
Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 18.04.2024
Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году
В этом году медицинские организации Подмосковья получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:59
2024-04-18T15:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В этом году медицинские организации Подмосковья получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В оборудование входят: лор-комбайны, различные эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и другая медтехника. "Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Оборудование поступит в 32 медорганизации, в том числе в Лобненскую, Ногинскую, Орехово-Зуевскую, Одинцовскую, Щелковскую, Дзержинскую и другие больницы. Все это осуществляется благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Андрей Воробьев

Почти 90 единиц лор-оборудования закупят в Подмосковье в этом году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-отоларинголог готовится к инструментальному осмотру
Врач-отоларинголог готовится к инструментальному осмотру - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В этом году медицинские организации Подмосковья получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В оборудование входят: лор-комбайны, различные эндоскопы, ультразвуковые сканеры для носовых пазух и другая медтехника.
"Мы продолжаем оснащать больницы и поликлиники Подмосковья современной медтехникой. В этом году медицинские организации получат порядка 90 единиц лор-оборудования на сумму более 180 миллионов рублей", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Оборудование поступит в 32 медорганизации, в том числе в Лобненскую, Ногинскую, Орехово-Зуевскую, Одинцовскую, Щелковскую, Дзержинскую и другие больницы.
Все это осуществляется благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Свыше 60 единиц тяжелого медоборудования получили больницы Подмосковья
21 ноября 2023, 16:40
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваАндрей Воробьев
 
 
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