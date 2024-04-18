В Приморье спасли лисенка-сироту, найденного в заброшенном доме
В приморском Артеме спасли лисенка-сироту, найденного в заброшенном доме
© Фото : Центр "Тигр"/TelegramЛисёнок-сирота, найденный детьми в заброшенном доме в приморском Артёме
Лисёнок-сирота, найденный детьми в заброшенном доме в приморском Артёме
ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Лисёнка-сироту, найденного детьми в заброшенном доме в приморском Артёме, привезли в центр "Тигр", занимающийся реабилитации тигров и других редких животных, чтобы детёныш не стал жертвой бродячих собак, сообщают представители центра в Telegram-канале.
"У нас снова пополнение - на этот раз лисёнок. Малыша нашли дети в заброшенном доме в пригороде Артёма. Пару дней мама-лиса не появлялась, а в округе живёт много бродячих собак. И чтобы малыш не стал лёгкой добычей, его забрали и передали в наш центр "Тигр". Хотя он не тигр, но мы будем о нём заботиться, растить и готовить к выпуску на волю", - говорится в сообщении центра.
Неделю назад сотрудники центра выпустили в лес двух подросших гималайских медвежат, которые, осиротев, в начале года в месячном возрасте попали в реабилитационное учреждение.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
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