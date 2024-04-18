https://ria.ru/20240418/lipetsk-1940856846.html
Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта
Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта - РИА Новости, 18.04.2024
Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта
В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:15
2024-04-18T17:15
2024-04-18T17:15
липецкая область
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940853923_0:162:2350:1484_1920x0_80_0_0_88cfe9415670e31fd381bf319a1169fc.jpg
ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что трамваи поступали в Липецк партиями. Те, что пришли первыми, уже прошли обкатку и готовятся выйти на маршрут. Одновременно вагон сможет перевозить 170 человек. В салоне более 30 сидячих мест, кондиционеры, Wi-Fi, электронные табло, USB-зарядки. Как отметил Артамонов, техника отечественная с пониженным уровнем шума и высокой скоростью движения. Губернатор пояснил, что проект обновления трамвайной сети Липецка, общий бюджет которого составляет 14,5 миллиарда рублей, реализуется в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Все работы планируется завершить в ноябре 2025 года. Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны Липецка с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия. В планах - реконструкция 40,8 километра и строительство 5,2 километра трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети. "Трамваи очень нужны большим загруженным транспортом городам. Они позволяют существенно улучшить мобильность жителей и решить проблему пробок общественного транспорта в часы пик", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240418/gospodderzhka-1940848762.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940853923_102:0:2191:1567_1920x0_80_0_0_5ad4ad468edd22a62072328862eb14f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что трамваи поступали в Липецк партиями. Те, что пришли первыми, уже прошли обкатку и готовятся выйти на маршрут. Одновременно вагон сможет перевозить 170 человек. В салоне более 30 сидячих мест, кондиционеры, Wi-Fi, электронные табло, USB-зарядки. Как отметил Артамонов, техника отечественная с пониженным уровнем шума и высокой скоростью движения.
Губернатор пояснил, что проект обновления трамвайной сети Липецка
, общий бюджет которого составляет 14,5 миллиарда рублей, реализуется в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта при финансовой поддержке ВЭБ.РФ
. Все работы планируется завершить в ноябре 2025 года.
Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны Липецка с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия. В планах - реконструкция 40,8 километра и строительство 5,2 километра трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети.
"Трамваи очень нужны большим загруженным транспортом городам. Они позволяют существенно улучшить мобильность жителей и решить проблему пробок общественного транспорта в часы пик", – отметил Артамонов.