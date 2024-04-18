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Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта - РИА Новости, 18.04.2024
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Липецкая область
 
17:15 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/lipetsk-1940856846.html
Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта
Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта - РИА Новости, 18.04.2024
Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта
В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:15
2024-04-18T17:15
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что трамваи поступали в Липецк партиями. Те, что пришли первыми, уже прошли обкатку и готовятся выйти на маршрут. Одновременно вагон сможет перевозить 170 человек. В салоне более 30 сидячих мест, кондиционеры, Wi-Fi, электронные табло, USB-зарядки. Как отметил Артамонов, техника отечественная с пониженным уровнем шума и высокой скоростью движения. Губернатор пояснил, что проект обновления трамвайной сети Липецка, общий бюджет которого составляет 14,5 миллиарда рублей, реализуется в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Все работы планируется завершить в ноябре 2025 года. Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны Липецка с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия. В планах - реконструкция 40,8 километра и строительство 5,2 километра трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети. "Трамваи очень нужны большим загруженным транспортом городам. Они позволяют существенно улучшить мобильность жителей и решить проблему пробок общественного транспорта в часы пик", – отметил Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиБолее 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта
Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что трамваи поступали в Липецк партиями. Те, что пришли первыми, уже прошли обкатку и готовятся выйти на маршрут. Одновременно вагон сможет перевозить 170 человек. В салоне более 30 сидячих мест, кондиционеры, Wi-Fi, электронные табло, USB-зарядки. Как отметил Артамонов, техника отечественная с пониженным уровнем шума и высокой скоростью движения.
Новую меру господдержки вводят в Липецкой области для предпринимателей - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Новую меру господдержки вводят в Липецкой области для предпринимателей
Вчера, 16:35
Губернатор пояснил, что проект обновления трамвайной сети Липецка, общий бюджет которого составляет 14,5 миллиарда рублей, реализуется в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Все работы планируется завершить в ноябре 2025 года.
Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны Липецка с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия. В планах - реконструкция 40,8 километра и строительство 5,2 километра трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети.
"Трамваи очень нужны большим загруженным транспортом городам. Они позволяют существенно улучшить мобильность жителей и решить проблему пробок общественного транспорта в часы пик", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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