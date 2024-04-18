https://ria.ru/20240418/lipetsk-1940856846.html

Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта

Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта - РИА Новости, 18.04.2024

Более 40 трамваев приобрели липецкие власти в рамках нацпроекта

В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:15

2024-04-18T17:15

2024-04-18T17:15

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 18 апр - РИА Новости. В ближайшее время на маршруты Липецка выйдет 46 новых, современных трамваев, обновить электротранспорт удалось благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что трамваи поступали в Липецк партиями. Те, что пришли первыми, уже прошли обкатку и готовятся выйти на маршрут. Одновременно вагон сможет перевозить 170 человек. В салоне более 30 сидячих мест, кондиционеры, Wi-Fi, электронные табло, USB-зарядки. Как отметил Артамонов, техника отечественная с пониженным уровнем шума и высокой скоростью движения. Губернатор пояснил, что проект обновления трамвайной сети Липецка, общий бюджет которого составляет 14,5 миллиарда рублей, реализуется в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Все работы планируется завершить в ноябре 2025 года. Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны Липецка с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия. В планах - реконструкция 40,8 километра и строительство 5,2 километра трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети. "Трамваи очень нужны большим загруженным транспортом городам. Они позволяют существенно улучшить мобильность жителей и решить проблему пробок общественного транспорта в часы пик", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240418/gospodderzhka-1940848762.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов