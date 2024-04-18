https://ria.ru/20240418/lift-1940719963.html
В жилых домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов
В жилых домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов - РИА Новости, 18.04.2024
В жилых домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов
Почти 200 лифтов заменят в жилых домах на северо-востоке Москвы по городской программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:37
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти 200 лифтов заменят в жилых домах на северо-востоке Москвы по городской программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "В течение 2024 года в Северо-Восточном административном округе планируется заменить 194 лифта", - цитируют в сообщении комплекс городского хозяйства Москвы. Отмечается, что работы проведут в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Районами — лидерами по количеству замены подъемников станут Марьина Роща и Северное Медведково - 37 и 22 лифта соответственно. "Наибольшее количество лифтов установят по адресу: Шереметьевская улица, дом 27. Здесь заменят все 12 кабин грузоподъемностью 630 и 400 килограммов в четырех подъездах. 22-этажный дом — самое высокое здание северо-востока столицы, где до конца года установят новое лифтовое оборудование. Он возведен в 1998 году по типовому проекту типовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что семиэтажный дом 69 на Октябрьской улице стал самым старым зданием в СВАО, где в этом году установят новое лифтовое оборудование. В нем заменят три подъемника. Грузоподъемность каждой из новых кабин составит 400 килограммов. Кирпичный многоквартирный дом был возведен в 1935 году в стиле неоклассицизма.
https://ria.ru/20240412/lift-1939692406.html
https://ria.ru/20240417/moskva-1940527537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
В жилых домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов
В домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов в рамках капремонта
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Почти 200 лифтов заменят в жилых домах на северо-востоке Москвы по городской программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале
мэра и правительства Москвы.
"В течение 2024 года в Северо-Восточном административном округе планируется заменить 194 лифта", - цитируют в сообщении комплекс городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что работы проведут в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Районами — лидерами по количеству замены подъемников станут Марьина Роща
и Северное Медведково - 37 и 22 лифта соответственно.
"Наибольшее количество лифтов установят по адресу: Шереметьевская улица, дом 27. Здесь заменят все 12 кабин грузоподъемностью 630 и 400 килограммов в четырех подъездах. 22-этажный дом — самое высокое здание северо-востока столицы, где до конца года установят новое лифтовое оборудование. Он возведен в 1998 году по типовому проекту типовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семиэтажный дом 69 на Октябрьской улице стал самым старым зданием в СВАО, где в этом году установят новое лифтовое оборудование. В нем заменят три подъемника. Грузоподъемность каждой из новых кабин составит 400 килограммов. Кирпичный многоквартирный дом был возведен в 1935 году в стиле неоклассицизма.