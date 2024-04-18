https://ria.ru/20240418/lift-1940719963.html

В жилых домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов

В жилых домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов - РИА Новости, 18.04.2024

В жилых домах на северо-востоке Москвы заменят почти 200 лифтов

Почти 200 лифтов заменят в жилых домах на северо-востоке Москвы по городской программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T09:37

2024-04-18T09:37

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Почти 200 лифтов заменят в жилых домах на северо-востоке Москвы по городской программе капитального ремонта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "В течение 2024 года в Северо-Восточном административном округе планируется заменить 194 лифта", - цитируют в сообщении комплекс городского хозяйства Москвы. Отмечается, что работы проведут в рамках программы капитального ремонта жилого фонда. Районами — лидерами по количеству замены подъемников станут Марьина Роща и Северное Медведково - 37 и 22 лифта соответственно. "Наибольшее количество лифтов установят по адресу: Шереметьевская улица, дом 27. Здесь заменят все 12 кабин грузоподъемностью 630 и 400 килограммов в четырех подъездах. 22-этажный дом — самое высокое здание северо-востока столицы, где до конца года установят новое лифтовое оборудование. Он возведен в 1998 году по типовому проекту типовой", - говорится в сообщении. Отмечается, что семиэтажный дом 69 на Октябрьской улице стал самым старым зданием в СВАО, где в этом году установят новое лифтовое оборудование. В нем заменят три подъемника. Грузоподъемность каждой из новых кабин составит 400 килограммов. Кирпичный многоквартирный дом был возведен в 1935 году в стиле неоклассицизма.

https://ria.ru/20240412/lift-1939692406.html

https://ria.ru/20240417/moskva-1940527537.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва