https://ria.ru/20240418/kursk-1940840476.html
В Курске отменили парад в День Победы
В Курске отменили парад в День Победы - РИА Новости, 18.04.2024
В Курске отменили парад в День Победы
Парад и другие массовые акции не будут проводить в День Победы в Курске, шествие "Бессмертного полка" проведут онлайн, сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:11
2024-04-18T16:11
2024-04-18T16:11
общество
курск
курская область
роман старовойт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Парад и другие массовые акции не будут проводить в День Победы в Курске, шествие "Бессмертного полка" проведут онлайн, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "В День Победы также не будем проводить парад, шествие "Бессмертного полка" и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона. Безусловно, в этот день мы возложим цветы к Вечному огню и отдадим дань памяти всем погибшим участникам Великой Отечественной войны", - сообщил Старовойт. В своем Telegram-канале Старовойт сообщил, что провел заседание регионального оперативного штаба, где обсудили проведение предстоящих праздников. "Памятные акции в честь Дня Победы проведем в режиме онлайн, предложим курянам вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей", - добавил он. Он отметил, что волонтеры также адресно навестят ветеранов и членов их семей.
https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html
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общество, курск, курская область, роман старовойт
Общество, Курск, Курская область, Роман Старовойт
В Курске отменили парад в День Победы
В Курске отменили парад и другие массовые акции в День Победы