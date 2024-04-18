https://ria.ru/20240418/kursk-1940840476.html

В Курске отменили парад в День Победы

В Курске отменили парад в День Победы - РИА Новости, 18.04.2024

В Курске отменили парад в День Победы

Парад и другие массовые акции не будут проводить в День Победы в Курске, шествие "Бессмертного полка" проведут онлайн, сообщил губернатор Курской области Роман... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:11

2024-04-18T16:11

2024-04-18T16:11

общество

курск

курская область

роман старовойт

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Парад и другие массовые акции не будут проводить в День Победы в Курске, шествие "Бессмертного полка" проведут онлайн, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "В День Победы также не будем проводить парад, шествие "Бессмертного полка" и другие массовые акции в Курске и муниципальных образованиях региона. Безусловно, в этот день мы возложим цветы к Вечному огню и отдадим дань памяти всем погибшим участникам Великой Отечественной войны", - сообщил Старовойт. В своем Telegram-канале Старовойт сообщил, что провел заседание регионального оперативного штаба, где обсудили проведение предстоящих праздников. "Памятные акции в честь Дня Победы проведем в режиме онлайн, предложим курянам вывесить портреты своих воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей", - добавил он. Он отметил, что волонтеры также адресно навестят ветеранов и членов их семей.

https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html

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общество, курск, курская область, роман старовойт