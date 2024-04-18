https://ria.ru/20240418/kurgan-1940857509.html
МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане священника, спасавшего иконы
МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане священника, спасавшего иконы - РИА Новости, 18.04.2024
МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане священника, спасавшего иконы
Спасатели МЧС эвакуировали из затопленного паводковыми водами здания в Кургане настоятеля храма Святого Духа, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:16
2024-04-18T17:16
2024-04-18T17:27
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали из затопленного паводковыми водами здания в Кургане настоятеля храма Святого Духа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС обратилось духовенство региона", - сказал собеседник агентства. По его словам, отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж. "Преодолев полтора километра на лодках и ориентируясь по едва видным дорожным знакам, сотрудники МЧС добрались до обители. Чтобы привлечь внимание, старший команды использовал специальный свисток", - добавил представитель ведомства. Спасатели помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Затем они обследовали здание и отключили от электричества, закрыли все окна, двери и только после этого направились к берегу. "На суше отец Владимир поблагодарил спасателей, пожелал им терпения и благословил на труд во имя спасения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240418/mchs-1940760553.html
https://ria.ru/20240418/tobol-1940760436.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940859765_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_436e274890cad962dd1c91e0c0cf0ea5.jpg
Спасатели эвакуируют настоятеля из затопленного храма в Кургане
Спасатели МЧС в Кургане эвакуировали из затопленного храма настоятеля, который остался в здании, чтобы спасти от воды ценности и иконы и переносил их на второй этаж
2024-04-18T17:16
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане священника, спасавшего иконы
МЧС вывезло из затопленного храма в Кургане отца Владимира, спасавшего иконы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС эвакуировали из затопленного паводковыми водами здания в Кургане настоятеля храма Святого Духа, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В микрорайоне Смолино спасатели эвакуировали настоятеля храма Святого Духа. С просьбой о помощи к сотрудникам МЧС обратилось духовенство региона", - сказал собеседник агентства.
По его словам, отец Владимир остался в затопленном здании, чтобы спасти ценности храма, иконы и церковную утварь. Все что смог, он заблаговременно перенес на второй этаж.
«
"Преодолев полтора километра на лодках и ориентируясь по едва видным дорожным знакам, сотрудники МЧС добрались до обители. Чтобы привлечь внимание, старший команды использовал специальный свисток", - добавил представитель ведомства.
Спасатели помогли настоятелю храма спуститься в лодку и погрузить вещи, предназначенные для церковных богослужений. Затем они обследовали здание и отключили от электричества, закрыли все окна, двери и только после этого направились к берегу.
"На суше отец Владимир поблагодарил спасателей, пожелал им терпения и благословил на труд во имя спасения", - сказал собеседник агентства.