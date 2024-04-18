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Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, заявил Якушев
Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, заявил Якушев - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, заявил Якушев
Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до 10 метров, но высота дамбы позволяет справиться с таким подъемом уровня воды,... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:16
2024-04-18T13:16
2024-04-18T13:39
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до 10 метров, но высота дамбы позволяет справиться с таким подъемом уровня воды, сообщил представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире телеканала "Россия 24"."Вода продолжает свой рост. По нашим прогнозам, она всё-таки дойдет до 10 метров, и при таких прогнозах высота дамбы позволяет с этой водой справиться", - сказал Якушев.По его словам, сейчас все усилия направлены на то, чтобы не допускать или быстро ликвидировать любые протечки в дамбе, иначе "гораздо большее" количество жилых домов, в том числе многоэтажных, могут попасть в зону затопления.
https://ria.ru/20240418/tobol-1940760436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнения в россии — 2024, тобол (река), курган, происшествия, владимир якушев, россия
Наводнения в России — 2024, Тобол (река), Курган, Происшествия, Владимир Якушев, Россия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, заявил Якушев
Полпред Якушев: уровень воды в реке Тобол у Кургана может дойти до десяти метров