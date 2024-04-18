https://ria.ru/20240418/kurgan-1940783792.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, заявил Якушев

Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, заявил Якушев - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана растет, заявил Якушев

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до 10 метров, но высота дамбы позволяет справиться с таким подъемом уровня воды,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:16

2024-04-18T13:16

2024-04-18T13:39

наводнения в россии — 2024

тобол (река)

курган

происшествия

владимир якушев

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти, по прогнозам, он дойдет до 10 метров, но высота дамбы позволяет справиться с таким подъемом уровня воды, сообщил представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире телеканала "Россия 24"."Вода продолжает свой рост. По нашим прогнозам, она всё-таки дойдет до 10 метров, и при таких прогнозах высота дамбы позволяет с этой водой справиться", - сказал Якушев.По его словам, сейчас все усилия направлены на то, чтобы не допускать или быстро ликвидировать любые протечки в дамбе, иначе "гораздо большее" количество жилых домов, в том числе многоэтажных, могут попасть в зону затопления.

https://ria.ru/20240418/tobol-1940760436.html

тобол (река)

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Дарья Буймова

наводнения в россии — 2024, тобол (река), курган, происшествия, владимир якушев, россия