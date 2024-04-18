https://ria.ru/20240418/kurgan-1940782877.html

На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки

На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки - РИА Новости, 18.04.2024

На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки

В течение суток на дамбе в Кургане были зафиксированы три протечки, все они устранены, дамба надежна, сообщил представитель президента в Уральском федеральном... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:15

2024-04-18T13:15

2024-04-18T13:41

курган

происшествия

наводнения в россии — 2024

владимир якушев

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В течение суток на дамбе в Кургане были зафиксированы три протечки, все они устранены, дамба надежна, сообщил представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире телеканала "Россия 24"."Дамба стоит достаточно надежно, были в течение суток три протечки, но они очень быстро были ликвидированы", - сказал Якушев."Наиболее напряженная обстановка сейчас в Кургане. Основная часть города защищена дамбой, власти в течение недели провели огромную работу для наращивания дамбы, для устранения просадок. И сегодня левая сторона города, где проживает основное население Кургана, защищена", - сказал Якушев.

https://ria.ru/20240418/gumchs-1940708906.html

курган

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курган, происшествия, наводнения в россии — 2024, владимир якушев