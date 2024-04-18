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На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки - РИА Новости, 18.04.2024
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13:15 18.04.2024 (обновлено: 13:41 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kurgan-1940782877.html
На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки
На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки - РИА Новости, 18.04.2024
На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки
В течение суток на дамбе в Кургане были зафиксированы три протечки, все они устранены, дамба надежна, сообщил представитель президента в Уральском федеральном... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:15
2024-04-18T13:41
курган
происшествия
наводнения в россии — 2024
владимир якушев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В течение суток на дамбе в Кургане были зафиксированы три протечки, все они устранены, дамба надежна, сообщил представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире телеканала "Россия 24"."Дамба стоит достаточно надежно, были в течение суток три протечки, но они очень быстро были ликвидированы", - сказал Якушев."Наиболее напряженная обстановка сейчас в Кургане. Основная часть города защищена дамбой, власти в течение недели провели огромную работу для наращивания дамбы, для устранения просадок. И сегодня левая сторона города, где проживает основное население Кургана, защищена", - сказал Якушев.
https://ria.ru/20240418/gumchs-1940708906.html
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курган, происшествия, наводнения в россии — 2024, владимир якушев
Курган, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Владимир Якушев
На дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки

Полпред Якушев: на дамбе в Кургане зафиксировали и устранили три протечки

© Фото : Кетовский муниципальный округ/TelegramУстранение протечки под бетонными плитами моста в курганском селе Большое Чаусово
Устранение протечки под бетонными плитами моста в курганском селе Большое Чаусово - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Кетовский муниципальный округ/Telegram
Устранение протечки под бетонными плитами моста в курганском селе Большое Чаусово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В течение суток на дамбе в Кургане были зафиксированы три протечки, все они устранены, дамба надежна, сообщил представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в эфире телеканала "Россия 24".
"Дамба стоит достаточно надежно, были в течение суток три протечки, но они очень быстро были ликвидированы", - сказал Якушев.
"Наиболее напряженная обстановка сейчас в Кургане. Основная часть города защищена дамбой, власти в течение недели провели огромную работу для наращивания дамбы, для устранения просадок. И сегодня левая сторона города, где проживает основное население Кургана, защищена", - сказал Якушев.
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КурганПроисшествияНаводнения в России — 2024Владимир Якушев
 
 
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