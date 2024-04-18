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Спецборт МЧС доставил из Москвы в Курган оборудование для поисковых работ - РИА Новости, 18.04.2024
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11:34 18.04.2024 (обновлено: 11:36 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kurgan-1940750757.html
Спецборт МЧС доставил из Москвы в Курган оборудование для поисковых работ
Спецборт МЧС доставил из Москвы в Курган оборудование для поисковых работ - РИА Новости, 18.04.2024
Спецборт МЧС доставил из Москвы в Курган оборудование для поисковых работ
Спецборт МЧС России Ил-76 доставил из Москвы в Курган оборудование для проведения поисково-спасательных работ в темное время суток, сообщил аэропорт Кургана. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:34
2024-04-18T11:36
курган
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
наводнения в россии — 2024
общество
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спецборт МЧС России Ил-76 доставил из Москвы в Курган оборудование для проведения поисково-спасательных работ в темное время суток, сообщил аэропорт Кургана."В ночь с 17 на 18 апреля аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России Ил-76. Самолёт доставил из Москвы специальное оборудование, предназначенное для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ в тёмное время суток", - говорится в сообщении.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Эвакуированы из зон подтопления около 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20240418/tobol-1940725956.html
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курган, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, наводнения в россии — 2024, общество
Курган, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Наводнения в России — 2024, Общество
Спецборт МЧС доставил из Москвы в Курган оборудование для поисковых работ

Спецборт МЧС доставил из Москвы в Курган оборудование для работ в темное время

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане
Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок в окрестностях шоссе Тюнина в городе Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Спецборт МЧС России Ил-76 доставил из Москвы в Курган оборудование для проведения поисково-спасательных работ в темное время суток, сообщил аэропорт Кургана.
"В ночь с 17 на 18 апреля аэропорт Кургана принял очередной спецборт МЧС России Ил-76. Самолёт доставил из Москвы специальное оборудование, предназначенное для освещения территорий при проведении поисково-спасательных работ в тёмное время суток", - говорится в сообщении.
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По данным ГУМЧС, на 18 апреля в регионе остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях и 30 населенных пунктах 2090 жилых и 3380 дачных домов, 5 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. Эвакуированы из зон подтопления около 14 тысяч человек.
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КурганРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Наводнения в России — 2024Общество
 
 
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