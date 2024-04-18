https://ria.ru/20240418/kurgan-1940736467.html
Подвесной мост в Кургане полностью затопило
Подвесной мост в Кургане полностью затопило - РИА Новости, 18.04.2024
Подвесной мост в Кургане полностью затопило
Подвесной мост в курганском микрорайоне Вороновка полностью оказался в воде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:48
2024-04-18T10:48
2024-04-18T10:48
происшествия
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940735541_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cc06efd4ede9c0cacde52b1c23c9490.jpg
КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Подвесной мост в курганском микрорайоне Вороновка полностью оказался в воде, передает корреспондент РИА Новости. Подвесной мост в Вороновке, как рассказали РИА Новости местные жители, расположен почти на 10 метров над рекой Тобол, но сейчас, когда в микрорайон пришел паводок, мост оказался полностью в воде. Тобол теперь течет через сам мост. "Спасатели часть тросов срезали, чтобы конструкция была мягче и не ломалась под тоннами воды. Надеюсь, что мост наш выдержит и его не смоет", - сказала местная жительница. По словам женщины, вчера ночью в опору моста врезался деревянный дом, грохот был сильный. "Дом как-то поднырнул и поплыл дальше. А потом спасатели затор убирали", - пояснила она. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за 2 часа и составляет 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html
https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940735541_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_65b549d31ab78d6e174338abe3baa069.jpg
Подвесной мост в Кургане ушел под воду
В микрорайоне Вороновка в Кургане под воду полностью ушел подвесной мост. Местные жители говорят, что спасатели срезали часть тросов, чтобы конструкция была мягче и чтобы мост не снесло потоком.
2024-04-18T10:48
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024
Подвесной мост в Кургане полностью затопило
Подвесной мост в курганском микрорайоне Вороновка полностью оказался в воде
КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Подвесной мост в курганском микрорайоне Вороновка полностью оказался в воде, передает корреспондент РИА Новости.
Подвесной мост в Вороновке, как рассказали РИА Новости местные жители, расположен почти на 10 метров над рекой Тобол
, но сейчас, когда в микрорайон пришел паводок, мост оказался полностью в воде. Тобол теперь течет через сам мост.
"Спасатели часть тросов срезали, чтобы конструкция была мягче и не ломалась под тоннами воды. Надеюсь, что мост наш выдержит и его не смоет", - сказала местная жительница.
По словам женщины, вчера ночью в опору моста врезался деревянный дом, грохот был сильный. "Дом как-то поднырнул и поплыл дальше. А потом спасатели затор убирали", - пояснила она.
Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за 2 часа и составляет 970 сантиметров.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).