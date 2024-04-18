https://ria.ru/20240418/kurgan-1940736467.html

Подвесной мост в Кургане полностью затопило

Подвесной мост в Кургане полностью затопило - РИА Новости, 18.04.2024

Подвесной мост в Кургане полностью затопило

Подвесной мост в курганском микрорайоне Вороновка полностью оказался в воде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T10:48

2024-04-18T10:48

2024-04-18T10:48

происшествия

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Подвесной мост в курганском микрорайоне Вороновка полностью оказался в воде, передает корреспондент РИА Новости. Подвесной мост в Вороновке, как рассказали РИА Новости местные жители, расположен почти на 10 метров над рекой Тобол, но сейчас, когда в микрорайон пришел паводок, мост оказался полностью в воде. Тобол теперь течет через сам мост. "Спасатели часть тросов срезали, чтобы конструкция была мягче и не ломалась под тоннами воды. Надеюсь, что мост наш выдержит и его не смоет", - сказала местная жительница. По словам женщины, вчера ночью в опору моста врезался деревянный дом, грохот был сильный. "Дом как-то поднырнул и поплыл дальше. А потом спасатели затор убирали", - пояснила она. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за 2 часа и составляет 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240417/kurgan-1940499042.html

https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html

тобол (река)

курган

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подвесной мост в Кургане ушел под воду В микрорайоне Вороновка в Кургане под воду полностью ушел подвесной мост. Местные жители говорят, что спасатели срезали часть тросов, чтобы конструкция была мягче и чтобы мост не снесло потоком. 2024-04-18T10:48 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024