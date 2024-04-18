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МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана - РИА Новости, 18.04.2024
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08:58 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/kurgan-1940713648.html
МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана
МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана - РИА Новости, 18.04.2024
МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана
Сотрудник МЧС при помощи длинной палки борется со скоплением мусора под Кировским мостом через реку Тобол в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:58
2024-04-18T08:58
происшествия
тобол (река)
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Сотрудник МЧС при помощи длинной палки борется со скоплением мусора под Кировским мостом через реку Тобол в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. Из-за паводка в реке Тобол довольно много мусора, в том числе деревьев и пластика, образующих небольшие мусорные "островки". По оценке корреспондента РИА Новости, уровень воды такой высокий, что, поднявшись еще на метр, она поглотит Кировский мост. Существует риск, что "островки" мусора могут застрять в узких местах под мостом и создать затор. Корреспондент стал свидетелем того, как сотрудник МЧС, чтобы не допустить затора, при помощи длинной палки изменил направление движения мусора, буквально протолкнув его под мост. По данным мэрии, уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и достиг 970 сантиметров в четверг на 8.00 (6.00 мск). Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940497973.html
https://ria.ru/20240416/voda-1940437211.html
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происшествия, тобол (река), курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана

Сотрудник МЧС при помощи палки борется с мусором под Кировским мостом в Кургане

Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане. Кадр видео очевидца
Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане. Кадр видео очевидца
Затопленный мост в районе Малое Чаусово в Кургане. Кадр видео очевидца
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КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Сотрудник МЧС при помощи длинной палки борется со скоплением мусора под Кировским мостом через реку Тобол в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за паводка в реке Тобол довольно много мусора, в том числе деревьев и пластика, образующих небольшие мусорные "островки". По оценке корреспондента РИА Новости, уровень воды такой высокий, что, поднявшись еще на метр, она поглотит Кировский мост. Существует риск, что "островки" мусора могут застрять в узких местах под мостом и создать затор. Корреспондент стал свидетелем того, как сотрудник МЧС, чтобы не допустить затора, при помощи длинной палки изменил направление движения мусора, буквально протолкнув его под мост.
Разлив реки Тобол в Кургане и окрестностях - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил опасную отметку
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По данным мэрии, уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и достиг 970 сантиметров в четверг на 8.00 (6.00 мск).
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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ПроисшествияТобол (река)КурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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