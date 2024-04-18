https://ria.ru/20240418/kurgan-1940713648.html

МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана

МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана - РИА Новости, 18.04.2024

МЧС борется со скоплением мусора под Кировским мостом в центре Кургана

Сотрудник МЧС при помощи длинной палки борется со скоплением мусора под Кировским мостом через реку Тобол в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:58

2024-04-18T08:58

2024-04-18T08:58

происшествия

тобол (река)

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940090663_464:0:4105:2048_1920x0_80_0_0_e2d7efacf203a5413430821bd7a1b4c6.png

КУРГАН, 18 апр - РИА Новости. Сотрудник МЧС при помощи длинной палки борется со скоплением мусора под Кировским мостом через реку Тобол в центре Кургана, передает корреспондент РИА Новости. Из-за паводка в реке Тобол довольно много мусора, в том числе деревьев и пластика, образующих небольшие мусорные "островки". По оценке корреспондента РИА Новости, уровень воды такой высокий, что, поднявшись еще на метр, она поглотит Кировский мост. Существует риск, что "островки" мусора могут застрять в узких местах под мостом и создать затор. Корреспондент стал свидетелем того, как сотрудник МЧС, чтобы не допустить затора, при помощи длинной палки изменил направление движения мусора, буквально протолкнув его под мост. По данным мэрии, уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и достиг 970 сантиметров в четверг на 8.00 (6.00 мск). Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в Тоболе у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240417/navodnenie-1940497973.html

https://ria.ru/20240416/voda-1940437211.html

тобол (река)

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тобол (река), курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024