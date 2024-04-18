https://ria.ru/20240418/kurgan-1940711282.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на отметке 970 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на отметке 970 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на отметке 970 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за 2 часа и составляет 970 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:29
2024-04-18T08:29
2024-04-18T08:47
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 10.00 (08.00 мск) четверга, не изменился за 2 часа и составляет 970 сантиметров, сообщает горадминистрация.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 10.00 (08.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 970 сантиметров.
https://ria.ru/20240417/tobol-1940544012.html
тобол (река)
курган
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Рост уровня воды в реке Тобол в районе Кургана
Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана к утру четверга вырос до 968 см.
2024-04-18T08:29
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PT0M12S
РИА Новости
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область
Уровень воды в реке Тобол у Кургана держится на отметке 970 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за два часа четверга не изменился