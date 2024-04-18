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В Кургане возвели дамбу для защиты аэропорта от паводка - РИА Новости, 18.04.2024
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08:16 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/kurgan-1940710460.html
В Кургане возвели дамбу для защиты аэропорта от паводка
В Кургане возвели дамбу для защиты аэропорта от паводка - РИА Новости, 18.04.2024
В Кургане возвели дамбу для защиты аэропорта от паводка
Дамбу длиной несколько километров возвели в Кургане для защиты аэропорта и прилегающего жилого сектора в период паводка, сообщила пресс-служба аэропорта. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:16
2024-04-18T08:16
происшествия
курган
тобол (река)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Дамбу длиной несколько километров возвели в Кургане для защиты аэропорта и прилегающего жилого сектора в период паводка, сообщила пресс-служба аэропорта. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 865 см, а на утро четверг – до 970 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным пресс-службы аэропорта, аэропорт находится на расстоянии менее 1 километра от реки Тобол, поэтому может оказаться в зоне подтопления. "Для защиты аэропорта и прилегающего жилого сектора города Кургана от паводковых вод возведена дамба длиной в несколько километров. Чтобы противостоять водной стихии администрация Кургана и ГУ МЧС России по Курганской области предоставили в распоряжение аэропорта, в дополнение к уже имеющейся, насосные станции суммарной производительностью 500 литров в секунду", - говорится в сообщении. Руководство и персонал аэропорта переведены на круглосуточный режим работы для бесперебойного приема воздушных судов МЧС России, доставляющих в регион личный состав и аварийно-спасательное оборудование, уточняется в сообщении. Также, по данным воздушной гавани, в режиме готовности аттестованная "Росавиацией" аварийно-спасательная служба аэропорта, оснащенная аварийно-спасательной техникой в количестве 4 единиц, добавляется в сообщении. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, поясняет пресс-служба. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, в 25 населенных пунктах подтопленными остаются более 600 жилых и 2 тысяч дачных домов, свыше 3,5 тысяч приусадебных участков, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240417/tobol-1940544012.html
https://ria.ru/20240415/tobol-1940188805.html
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курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Наводнения в России — 2024
В Кургане возвели дамбу для защиты аэропорта от паводка

В Кургане возвели дамбу длиной несколько километров для защиты аэропорта

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПодтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
Подтопленные дома в СНТ КМЗ 3 в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Подтопленные дома в СНТ "КМЗ 3" в городе Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр – РИА Новости. Дамбу длиной несколько километров возвели в Кургане для защиты аэропорта и прилегающего жилого сектора в период паводка, сообщила пресс-служба аэропорта.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) среды уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 865 см, а на утро четверг – до 970 см. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
Разлив реки Тобол в Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
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По данным пресс-службы аэропорта, аэропорт находится на расстоянии менее 1 километра от реки Тобол, поэтому может оказаться в зоне подтопления.
"Для защиты аэропорта и прилегающего жилого сектора города Кургана от паводковых вод возведена дамба длиной в несколько километров. Чтобы противостоять водной стихии администрация Кургана и ГУ МЧС России по Курганской области предоставили в распоряжение аэропорта, в дополнение к уже имеющейся, насосные станции суммарной производительностью 500 литров в секунду", - говорится в сообщении.
Руководство и персонал аэропорта переведены на круглосуточный режим работы для бесперебойного приема воздушных судов МЧС России, доставляющих в регион личный состав и аварийно-спасательное оборудование, уточняется в сообщении.
Также, по данным воздушной гавани, в режиме готовности аттестованная "Росавиацией" аварийно-спасательная служба аэропорта, оснащенная аварийно-спасательной техникой в количестве 4 единиц, добавляется в сообщении. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, поясняет пресс-служба.
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В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 17 апреля, в 25 населенных пунктах подтопленными остаются более 600 жилых и 2 тысяч дачных домов, свыше 3,5 тысяч приусадебных участков, 5 низководных мостов и 9 участков автомобильных дорог.
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ПроисшествияКурганТобол (река)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Наводнения в России — 2024
 
 
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