Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru|
© iStock.com / PeopleImagesЖенщина берет кредит в банке
© iStock.com / PeopleImages
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП (КМСП), до уровня "А-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу "Стабильный", сообщает пресс-служба КМСП.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности, высокими показателями достаточности капитала, увеличением диверсификации ресурсной базы и поддержкой в части фондирования со стороны государственных организаций. Уровень рейтинга также обусловлен, по мнению агентства, высокой вероятностью получения банком поддержки со стороны государства как конечного бенефициара с учетом его значимой роли в реализации государством мер финансовой поддержки компаний МСП и статусом института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении.
"Мы пересмотрели внутренние процедуры, перезапустили продуктовую линейку финансовых инструментов поддержки бизнеса, а также начали процесс цифровизации всех сервисов. <…> Мы рассматриваем решение Национального рейтингового агентства как подтверждение правильности утвержденных направлений развития банка", — прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.