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Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru| - РИА Новости, 18.04.2024
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15:24 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/kreditnaya_otsenka-1940815584.html
Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru|
Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru| - РИА Новости, 18.04.2024
Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru|
Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП (КМСП), до уровня "А-|ru|" по национальной... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:24
2024-04-18T15:24
россия
мсп банк
александр исаевич
национальное рейтинговое агентство
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП (КМСП), до уровня "А-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу "Стабильный", сообщает пресс-служба КМСП. Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности, высокими показателями достаточности капитала, увеличением диверсификации ресурсной базы и поддержкой в части фондирования со стороны государственных организаций. Уровень рейтинга также обусловлен, по мнению агентства, высокой вероятностью получения банком поддержки со стороны государства как конечного бенефициара с учетом его значимой роли в реализации государством мер финансовой поддержки компаний МСП и статусом института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении. "Мы пересмотрели внутренние процедуры, перезапустили продуктовую линейку финансовых инструментов поддержки бизнеса, а также начали процесс цифровизации всех сервисов. &lt;…&gt; Мы рассматриваем решение Национального рейтингового агентства как подтверждение правильности утвержденных направлений развития банка", — прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
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россия, мсп банк, александр исаевич, национальное рейтинговое агентство
Россия, МСП Банк, Александр Исаевич, Национальное рейтинговое агентство

Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru|

© iStock.com / PeopleImagesЖенщина берет кредит в банке
Женщина берет кредит в банке - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / PeopleImages
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП (КМСП), до уровня "А-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу "Стабильный", сообщает пресс-служба КМСП.
Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности, высокими показателями достаточности капитала, увеличением диверсификации ресурсной базы и поддержкой в части фондирования со стороны государственных организаций. Уровень рейтинга также обусловлен, по мнению агентства, высокой вероятностью получения банком поддержки со стороны государства как конечного бенефициара с учетом его значимой роли в реализации государством мер финансовой поддержки компаний МСП и статусом института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении.
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"Мы пересмотрели внутренние процедуры, перезапустили продуктовую линейку финансовых инструментов поддержки бизнеса, а также начали процесс цифровизации всех сервисов. <…> Мы рассматриваем решение Национального рейтингового агентства как подтверждение правильности утвержденных направлений развития банка", — прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.
 
РоссияМСП БанкАлександр ИсаевичНациональное рейтинговое агентство
 
 
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