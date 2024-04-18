https://ria.ru/20240418/kreditnaya_otsenka-1940815584.html

Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru|

Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru| - РИА Новости, 18.04.2024

Рейтинговое агентство НРА повысило кредитную оценку МСП Банка до А-|ru|

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП (КМСП), до уровня "А-|ru|" по национальной... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:24

2024-04-18T15:24

2024-04-18T15:24

россия

мсп банк

александр исаевич

национальное рейтинговое агентство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940817637_0:181:3070:1908_1920x0_80_0_0_fce217bb29b67eaf0bd4dc22b2f307fd.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) повысило кредитный рейтинг МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП (КМСП), до уровня "А-|ru|" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз по рейтингу "Стабильный", сообщает пресс-служба КМСП. Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности, высокими показателями достаточности капитала, увеличением диверсификации ресурсной базы и поддержкой в части фондирования со стороны государственных организаций. Уровень рейтинга также обусловлен, по мнению агентства, высокой вероятностью получения банком поддержки со стороны государства как конечного бенефициара с учетом его значимой роли в реализации государством мер финансовой поддержки компаний МСП и статусом института развития в сфере малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении. "Мы пересмотрели внутренние процедуры, перезапустили продуктовую линейку финансовых инструментов поддержки бизнеса, а также начали процесс цифровизации всех сервисов. <…> Мы рассматриваем решение Национального рейтингового агентства как подтверждение правильности утвержденных направлений развития банка", — прокомментировал председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20240416/forum-1940216833.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, александр исаевич, национальное рейтинговое агентство