https://ria.ru/20240418/krazha-1940834630.html
Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более миллиона рублей
Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более миллиона рублей - РИА Новости, 18.04.2024
Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более миллиона рублей
Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более 1 миллиона рублей с банковской карты, которую обещала передать его родственникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:53
2024-04-18T15:53
2024-04-18T15:56
происшествия
россия
якутск
улан-удэ
специальная военная операция на украине
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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более 1 миллиона рублей с банковской карты, которую обещала передать его родственникам, сообщает пресс-служба МВД России по республике в телеграм-канале. Жительница Якутска подозревается "в хищении денежных средств, выделенных военнослужащему в рамках поддержки участников специальной военной операции". Установлено, что осенью 2022 года она в качестве волонтера познакомилась с военнослужащим-якутянином, проходившим подготовку в Улан-Удэ. "Перед возвращением в Якутск подозреваемая, пользуясь его доверием, получила у него банковскую карту вместе с пин-кодом, которую должна была передать его родственникам. Воспользовавшись этим, женщина с декабря 2022 по март 2023 года распорядилась поступающими денежными средствами по своему усмотрению, похитив более 1 162 000 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), по которой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20231128/krazha-1912267440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, якутск, улан-удэ
Происшествия, Россия, Якутск, Улан-Удэ, Специальная военная операция на Украине
Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более миллиона рублей
Жительница Якутии похитила с банковской карты участника СВО 1 162 000 рублей