https://ria.ru/20240418/krazha-1940834630.html

Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более миллиона рублей

Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более миллиона рублей - РИА Новости, 18.04.2024

Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более миллиона рублей

Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более 1 миллиона рублей с банковской карты, которую обещала передать его родственникам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:53

2024-04-18T15:53

2024-04-18T15:56

происшествия

россия

якутск

улан-удэ

специальная военная операция на украине

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ЯКУТСК, 18 апр - РИА Новости. Знакомая участника СВО из Якутии похитила у него более 1 миллиона рублей с банковской карты, которую обещала передать его родственникам, сообщает пресс-служба МВД России по республике в телеграм-канале. Жительница Якутска подозревается "в хищении денежных средств, выделенных военнослужащему в рамках поддержки участников специальной военной операции". Установлено, что осенью 2022 года она в качестве волонтера познакомилась с военнослужащим-якутянином, проходившим подготовку в Улан-Удэ. "Перед возвращением в Якутск подозреваемая, пользуясь его доверием, получила у него банковскую карту вместе с пин-кодом, которую должна была передать его родственникам. Воспользовавшись этим, женщина с декабря 2022 по март 2023 года распорядилась поступающими денежными средствами по своему усмотрению, похитив более 1 162 000 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), по которой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

https://ria.ru/20231128/krazha-1912267440.html

россия

якутск

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, якутск, улан-удэ