https://ria.ru/20240418/kopengagen-1940780321.html

В Копенгагене восстановят сгоревшее здание биржи

В Копенгагене восстановят сгоревшее здание биржи - РИА Новости, 18.04.2024

В Копенгагене восстановят сгоревшее здание биржи

Восстановление сгоревшего исторического здания фондовой биржи в Копенгагене будет проводиться на основе опыта реставраторов парижского Нотр-Дама, сообщает в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:11

2024-04-18T13:11

2024-04-18T13:23

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Восстановление сгоревшего исторического здания фондовой биржи в Копенгагене будет проводиться на основе опыта реставраторов парижского Нотр-Дама, сообщает в четверг датский телеканал TV2. "Лорд-мэр (Софи Хесторп Андерсен – ред.) получила предложение направить экспертов из Копенгагена в Париж, чтобы получить консультации по реконструкции от специалистов, работавших над восстановлением Нотр-Дама, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения городского планирования", – говорится в сообщении. Пожар в историческом здании фондовой биржи в Копенгагене начался во вторник утром. Вскоре после возгорания обрушился шпиль и крыша. В среду половина здания полностью выгорела. Тушение пожара продолжается уже третий день, сообщили в четверг спасатели. Датские СМИ, деятели культуры и политики сравнили это событие с пожаром в парижском Нотр-Даме, который сгорел пять лет назад. Историческое здание биржи, шпиль которого имел форму переплетенных хвостов четырех драконов, находилось на реконструкции, отмечало издание Local Denmark. Шпиль был построен в 1625 году, что делает его одной из старейших построек Копенгагена. В здании в стиле голландского ренессанса располагается штаб-квартира датской Торговой палаты, ранее до 1974 года в нем работала Копенгагенская фондовая биржа. Люди вместе со спасателями выносили картины и другие артефакты из здания, большую часть произведений искусства удалось спасти, сообщали СМИ. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дам и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что открытие собора состоится 8 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240121/kartiny-1922588758.html

https://ria.ru/20240416/denmark-1940347796.html

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в мире, коммерческая недвижимость, копенгаген, париж, франция, эммануэль макрон