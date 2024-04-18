https://ria.ru/20240418/kompensatsiya-1940921618.html

На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев

На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев - РИА Новости, 18.04.2024

На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, по которому владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), зарегистрированные как... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T23:01

2024-04-18T23:01

2024-04-18T23:02

краснодарский край

экономика

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, по которому владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), зарегистрированные как самозанятые, смогут компенсировать часть затрат на покупку посевного материала и молодняка, а также строительство теплиц, сообщили в пресс-службе парламента. "Предлагается установить для перешедших в статус "самозанятых" владельцев личных подсобных хозяйств направления государственной поддержки и компенсировать им за счет средств регионального бюджета затраты на приобретение молодняка кроликов, нутрий, гусей, индеек, уток, кур-несушек, перепелов, пчелосемей. Субсидировать планируется также услуги по искусственному осеменению сельхозживотных, покупке саженцев плодово-ягодных культур, рассады семян овощей и цветов, производству реализуемой продукции животноводства и строительству теплиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам обсуждения закона депутаты приняли его во втором чтении. "Отрадно, что этот сектор все более и более втягивается в активные рыночные отношения. Все большее количество владельцев ЛПХ начинают применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Предложенные губернатором меры господдержки позволят активизировать переход владельцев ЛПХ в самозанятые. Тем самым будут созданы условия для увеличения объемов производства и насыщения продовольственного рынка края, а многие сельские семьи получат возможность получения достойного дополнительного дохода", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.

https://ria.ru/20240418/svini-1940919238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край