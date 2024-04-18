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На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев - РИА Новости, 18.04.2024
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Краснодарский край
 
23:01 18.04.2024 (обновлено: 23:02 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kompensatsiya-1940921618.html
На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев
На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев - РИА Новости, 18.04.2024
На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, по которому владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), зарегистрированные как... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T23:01
2024-04-18T23:02
краснодарский край
экономика
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, по которому владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), зарегистрированные как самозанятые, смогут компенсировать часть затрат на покупку посевного материала и молодняка, а также строительство теплиц, сообщили в пресс-службе парламента. "Предлагается установить для перешедших в статус "самозанятых" владельцев личных подсобных хозяйств направления государственной поддержки и компенсировать им за счет средств регионального бюджета затраты на приобретение молодняка кроликов, нутрий, гусей, индеек, уток, кур-несушек, перепелов, пчелосемей. Субсидировать планируется также услуги по искусственному осеменению сельхозживотных, покупке саженцев плодово-ягодных культур, рассады семян овощей и цветов, производству реализуемой продукции животноводства и строительству теплиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам обсуждения закона депутаты приняли его во втором чтении. "Отрадно, что этот сектор все более и более втягивается в активные рыночные отношения. Все большее количество владельцев ЛПХ начинают применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Предложенные губернатором меры господдержки позволят активизировать переход владельцев ЛПХ в самозанятые. Тем самым будут созданы условия для увеличения объемов производства и насыщения продовольственного рынка края, а многие сельские семьи получат возможность получения достойного дополнительного дохода", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
https://ria.ru/20240418/svini-1940919238.html
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экономика, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край

На Кубани владельцы ЛПХ получат компенсацию на покупку молодняка и саженцев

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖенщина занимается рассадой
Женщина занимается рассадой - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Женщина занимается рассадой. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, по которому владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), зарегистрированные как самозанятые, смогут компенсировать часть затрат на покупку посевного материала и молодняка, а также строительство теплиц, сообщили в пресс-службе парламента.
"Предлагается установить для перешедших в статус "самозанятых" владельцев личных подсобных хозяйств направления государственной поддержки и компенсировать им за счет средств регионального бюджета затраты на приобретение молодняка кроликов, нутрий, гусей, индеек, уток, кур-несушек, перепелов, пчелосемей. Субсидировать планируется также услуги по искусственному осеменению сельхозживотных, покупке саженцев плодово-ягодных культур, рассады семян овощей и цветов, производству реализуемой продукции животноводства и строительству теплиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам обсуждения закона депутаты приняли его во втором чтении.
"Отрадно, что этот сектор все более и более втягивается в активные рыночные отношения. Все большее количество владельцев ЛПХ начинают применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Предложенные губернатором меры господдержки позволят активизировать переход владельцев ЛПХ в самозанятые. Тем самым будут созданы условия для увеличения объемов производства и насыщения продовольственного рынка края, а многие сельские семьи получат возможность получения достойного дополнительного дохода", – передает пресс-служба слова председателя парламента Юрия Бурлачко.
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