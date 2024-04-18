https://ria.ru/20240418/kolumbiya-1940698912.html

Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС

Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС - РИА Новости, 18.04.2024

Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС

Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Бразилии и... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T04:05

2024-04-18T04:05

2024-04-18T10:06

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колумбия

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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро в Боготе."Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии", — говорится в документе, который опубликовал на своем сайте МИД Бразилии.Как заявила накануне глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, расширение БРИКС позволило нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%, страны G7 контролируют 30%.С 1 января 2024 года к России, Бразилии Индии, Китаю и ЮАР в качестве новых полноправных членов БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.Еще 23 страны выразили желание присоединиться к экономическому блоку.

https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html

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в мире, бразилия, колумбия, богота, брикс