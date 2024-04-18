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Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС - РИА Новости, 18.04.2024
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04:05 18.04.2024 (обновлено: 10:06 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kolumbiya-1940698912.html
Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС
Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС - РИА Новости, 18.04.2024
Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС
Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Бразилии и... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T04:05
2024-04-18T10:06
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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро в Боготе.&quot;Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии&quot;, — говорится в документе, который опубликовал на своем сайте МИД Бразилии.Как заявила накануне глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, расширение БРИКС позволило нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%, страны G7 контролируют 30%.С 1 января 2024 года к России, Бразилии Индии, Китаю и ЮАР в качестве новых полноправных членов БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.Еще 23 страны выразили желание присоединиться к экономическому блоку.
https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html
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в мире, бразилия, колумбия, богота, брикс
В мире, Бразилия, Колумбия, Богота, БРИКС
Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС

Колумбия выразила интерес во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МЕХИКО, 18 апр - РИА Новости. Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро в Боготе.
«

"Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии", — говорится в документе, который опубликовал на своем сайте МИД Бразилии.

Как заявила накануне глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, расширение БРИКС позволило нарастить долю организации в мировом объеме производства с 32% до 37%, страны G7 контролируют 30%.
С 1 января 2024 года к России, Бразилии Индии, Китаю и ЮАР в качестве новых полноправных членов БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Еще 23 страны выразили желание присоединиться к экономическому блоку.
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