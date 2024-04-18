https://ria.ru/20240418/kirkorov-1940856682.html

ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву

ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву - РИА Новости, 18.04.2024

ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву

Страсбургский суд отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву, говорится в пресс-релизе инстанции, который поступил в РИА... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:15

2024-04-18T17:15

2024-04-18T18:59

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филипп киркоров

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страсбургский суд отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву, говорится в пресс-релизе инстанции, который поступил в РИА Новости. "В своем решении по "делу Киркоров против Литвы" ( № 12174/22) Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу неприемлемой. Решение является окончательным", — говорится в документе.ЕСПЧ полагает, что "оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной"."В частности, заявитель открыто заявил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и назвал себя "представителем Владимира Путина на сцене", — указано в решении.Там также отмечается, что суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями Киркорова и наложенным на него запретом и "не сочли его несоразмерным". Сама жалоба певца касалась запрета на его въезд в Литву, "поскольку (власти. — Прим. ред.) сочли его угрозой национальной безопасности". В Вильнюсе якобы установили, что Киркоров "был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал ее агрессивную политику". Миграционные власти Литвы в 2021 году приняли решение о пятилетнем запрете для Филиппа Киркорова на въезд. Россия 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать ее конституции. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против Москвы на нарушение конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html

https://ria.ru/20240305/kirkorov-1931183890.html

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Кирилл Волков

в мире, литва, россия, филипп киркоров, европейский суд по правам человека (еспч)