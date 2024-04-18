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ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву - РИА Новости, 18.04.2024
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Шоубиз
 
17:15 18.04.2024 (обновлено: 18:59 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/kirkorov-1940856682.html
ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву
ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву - РИА Новости, 18.04.2024
ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву
Страсбургский суд отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву, говорится в пресс-релизе инстанции, который поступил в РИА... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:15
2024-04-18T18:59
шоубиз
в мире
литва
россия
филипп киркоров
европейский суд по правам человека (еспч)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страсбургский суд отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву, говорится в пресс-релизе инстанции, который поступил в РИА Новости. "В своем решении по "делу Киркоров против Литвы" ( № 12174/22) Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу неприемлемой. Решение является окончательным", — говорится в документе.ЕСПЧ полагает, что "оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной"."В частности, заявитель открыто заявил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и назвал себя "представителем Владимира Путина на сцене", — указано в решении.Там также отмечается, что суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями Киркорова и наложенным на него запретом и "не сочли его несоразмерным". Сама жалоба певца касалась запрета на его въезд в Литву, "поскольку (власти. — Прим. ред.) сочли его угрозой национальной безопасности". В Вильнюсе якобы установили, что Киркоров "был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал ее агрессивную политику". Миграционные власти Литвы в 2021 году приняли решение о пятилетнем запрете для Филиппа Киркорова на въезд. Россия 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать ее конституции. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против Москвы на нарушение конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html
https://ria.ru/20240305/kirkorov-1931183890.html
https://ria.ru/20240217/kirkorov-1927992445.html
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в мире, литва, россия, филипп киркоров, европейский суд по правам человека (еспч)
Шоубиз, В мире, Литва, Россия, Филипп Киркоров, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
ЕСПЧ вынес решение по жалобе Киркорова на запрет на выезд в Литву

ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет на выезд в Литву

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Страсбургский суд отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет на выезд в Литву, говорится в пресс-релизе инстанции, который поступил в РИА Новости.
«
"В своем решении по "делу Киркоров против Литвы" ( № 12174/22) Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу неприемлемой. Решение является окончательным", — говорится в документе.
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ЕСПЧ полагает, что "оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была произвольной или необоснованной".
"В частности, заявитель открыто заявил, что поддерживает действия России на Крымском полуострове, и назвал себя "представителем Владимира Путина на сцене", — указано в решении.
Там также отмечается, что суды сопоставили интересы национальной безопасности и общественного порядка с действиями Киркорова и наложенным на него запретом и "не сочли его несоразмерным".
Сама жалоба певца касалась запрета на его въезд в Литву, "поскольку (власти. — Прим. ред.) сочли его угрозой национальной безопасности". В Вильнюсе якобы установили, что Киркоров "был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал ее агрессивную политику".
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Миграционные власти Литвы в 2021 году приняли решение о пятилетнем запрете для Филиппа Киркорова на въезд.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать ее конституции. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
В ЕСПЧ заявили, что суд обладает юрисдикцией рассматривать жалобы против Москвы на нарушение конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября 2022 года.
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
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ШоубизВ миреЛитваРоссияФилипп КиркоровЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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