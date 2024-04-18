https://ria.ru/20240418/kharkov-1940809323.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.04.2024
В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:37
2024-04-18T14:37
2024-04-18T14:37
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 13.53 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940735675.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Харькове прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове после воздушной тревоги