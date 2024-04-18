https://ria.ru/20240418/kharkov-1940809323.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.04.2024

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:37

2024-04-18T14:37

2024-04-18T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". С 13.53 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940735675.html

https://ria.ru/20240418/kanal-1940694517.html

харьков

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина