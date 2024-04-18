https://ria.ru/20240418/keniya-1940879694.html
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту - РИА Новости, 18.04.2024
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту
Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:42
2024-04-18T18:42
2024-04-18T18:48
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кения
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава кенийских сил обороны Френсис Оголла и еще семеро военнослужащих, причины падения выясняются, сообщает телеканал Citizen TV."Глава сил обороны Френсис Оголла попал в аварию вертолета. С ним были еще семеро военнослужащих. Причина крушения пока не установлена. Президент Уильям Руто в настоящее время созывает экстренное заседание совета национальной безопасности", - сообщает телеканал.Ранее газета Standard со ссылкой на власти сообщила, что вертолет сил обороны Кении, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение и загорелся в округе Элгейо-Мараквет на западе страны.
https://ria.ru/20240305/keniya-1931302051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту
Президент Кении созвал совбез после крушения вертолета с главой сил обороны
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава кенийских сил обороны Френсис Оголла и еще семеро военнослужащих, причины падения выясняются, сообщает телеканал Citizen TV.
"Глава сил обороны Френсис Оголла попал в аварию вертолета. С ним были еще семеро военнослужащих. Причина крушения пока не установлена. Президент Уильям Руто в настоящее время созывает экстренное заседание совета национальной безопасности", - сообщает телеканал.
Ранее газета Standard со ссылкой на власти сообщила, что вертолет сил обороны Кении, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение и загорелся в округе Элгейо-Мараквет на западе страны.