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В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту - РИА Новости, 18.04.2024
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18:42 18.04.2024 (обновлено: 18:48 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/keniya-1940879694.html
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту - РИА Новости, 18.04.2024
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту
Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:42
2024-04-18T18:48
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава кенийских сил обороны Френсис Оголла и еще семеро военнослужащих, причины падения выясняются, сообщает телеканал Citizen TV."Глава сил обороны Френсис Оголла попал в аварию вертолета. С ним были еще семеро военнослужащих. Причина крушения пока не установлена. Президент Уильям Руто в настоящее время созывает экстренное заседание совета национальной безопасности", - сообщает телеканал.Ранее газета Standard со ссылкой на власти сообщила, что вертолет сил обороны Кении, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение и загорелся в округе Элгейо-Мараквет на западе страны.
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в мире, кения
В мире, Кения
В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту

Президент Кении созвал совбез после крушения вертолета с главой сил обороны

© Фото : DEFMISГлава кенийских сил обороны Френсис Оголла
Глава кенийских сил обороны Френсис Оголла - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : DEFMIS
Глава кенийских сил обороны Френсис Оголла. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава кенийских сил обороны Френсис Оголла и еще семеро военнослужащих, причины падения выясняются, сообщает телеканал Citizen TV.
"Глава сил обороны Френсис Оголла попал в аварию вертолета. С ним были еще семеро военнослужащих. Причина крушения пока не установлена. Президент Уильям Руто в настоящее время созывает экстренное заседание совета национальной безопасности", - сообщает телеканал.
Ранее газета Standard со ссылкой на власти сообщила, что вертолет сил обороны Кении, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение и загорелся в округе Элгейо-Мараквет на западе страны.
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