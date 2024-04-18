https://ria.ru/20240418/keniya-1940879694.html

В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту

В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту - РИА Новости, 18.04.2024

В Кении разбился вертолет с главой сил обороны на борту

Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:42

2024-04-18T18:42

2024-04-18T18:48

в мире

кения

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто созывает экстренное заседание совета национальной безопасности после крушения военного вертолета, на котором находились глава кенийских сил обороны Френсис Оголла и еще семеро военнослужащих, причины падения выясняются, сообщает телеканал Citizen TV."Глава сил обороны Френсис Оголла попал в аварию вертолета. С ним были еще семеро военнослужащих. Причина крушения пока не установлена. Президент Уильям Руто в настоящее время созывает экстренное заседание совета национальной безопасности", - сообщает телеканал.Ранее газета Standard со ссылкой на власти сообщила, что вертолет сил обороны Кении, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение и загорелся в округе Элгейо-Мараквет на западе страны.

https://ria.ru/20240305/keniya-1931302051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кения