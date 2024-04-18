https://ria.ru/20240418/izrail-1940688014.html

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

На севере Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2024

На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T00:23

2024-04-18T00:23

2024-04-18T00:23

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ). "Сирены прозвучали на севере Израиля", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Элитное подразделение ВС Ирана - Корпус стражей исламской революции (КСИР) - в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240415/bespilotniki-1940213949.html

https://ria.ru/20240416/iran-1940282561.html

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в мире, израиль, иран, сирия, бени ганц, обострение ситуации между ираном и израилем