https://ria.ru/20240418/izbienie-1940858135.html

Под Калугой двое мужчин побили девятилетнего мальчика

Под Калугой двое мужчин побили девятилетнего мальчика - РИА Новости, 18.04.2024

Под Калугой двое мужчин побили девятилетнего мальчика

Полиция в Калужской области разбирается в истории о том, как двое мужчин побили девятилетнего мальчика, по данным соцсетей, якобы из-за бежавших рядом с ним... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:19

2024-04-18T17:19

2024-04-18T18:06

происшествия

калужская область

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Полиция в Калужской области разбирается в истории о том, как двое мужчин побили девятилетнего мальчика, по данным соцсетей, якобы из-за бежавших рядом с ним собак, которые ранее передушили кур во дворе сарая в селе Ворсино. "По предварительной информации, между указанными гражданами и ребенком произошел конфликт из-за бездомной собаки, после чего мальчику были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении УМВД. Согласно официальной информации УМВД по Калужской области, в дежурную часть поступило сообщение о причинении телесных повреждений мальчику 2015 года рождения в селе Ворсино. Сотрудники полиции установили, что к инциденту причастны двое местных жителей. Уточняется, что полиция ведет проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. Пострадавший направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы, информирует УМВД. В калужских пабликах в соцсети "ВКонтакте" сообщают со ссылкой на маму ребенка, что он болен эпилепсией. По данным пабликов, мальчик шел мимо сарая, где бездомные собаки передушили кур, и за ним как раз увязались две местные бездомные собаки. Двое мужчин, видимо, хозяева кур, набросились на ребенка и побили его, мальчику помог прохожий. Затем, утверждают местные, мужчины избили также одну из собак. Отмечается, что собаки хоть и бездомные, но чипированные и стерилизованные, при этом в последнее время люди жаловались на их агрессивное поведение.

https://ria.ru/20240408/obvinenie-1938636725.html

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

калужская область

калуга

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происшествия, калужская область, калуга