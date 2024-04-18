https://ria.ru/20240418/irib-1940892727.html
Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 18.04.2024
Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
Представители судебных систем Ирана, Ирака и Сирии подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, передает агентство IRIB. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:38
2024-04-18T19:38
2024-04-18T19:38
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ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Представители судебных систем Ирана, Ирака и Сирии подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, передает агентство IRIB. "По завершении заседаний первого раунда (встреч совместного - ред.) судебно-правового комитета представители судебной системы Ирана, Ирака и Сирии подписали документ о сотрудничестве по выявлению и искоренению террористических группировок в упомянутых странах", - говорится в сообщении агентства. По информации IRIB, участники заседаний подчеркнули намерение вершить правосудие над террористами, в какой бы точке мира те ни находились.
https://ria.ru/20240117/soglasheniya-1921754492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, ирак, сирия
В мире, Иран, Ирак, Сирия
Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом
IRIB: Иран, Ирак и Сирия будут сотрудничать в борьбе с терроризмом