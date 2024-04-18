https://ria.ru/20240418/irib-1940892727.html

Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 18.04.2024

Иран, Ирак и Сирия договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Представители судебных систем Ирана, Ирака и Сирии подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, передает агентство IRIB. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:38

2024-04-18T19:38

2024-04-18T19:38

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иран

ирак

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ТЕГЕРАН, 18 апр – РИА Новости. Представители судебных систем Ирана, Ирака и Сирии подписали трехсторонний документ о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом, передает агентство IRIB. "По завершении заседаний первого раунда (встреч совместного - ред.) судебно-правового комитета представители судебной системы Ирана, Ирака и Сирии подписали документ о сотрудничестве по выявлению и искоренению террористических группировок в упомянутых странах", - говорится в сообщении агентства. По информации IRIB, участники заседаний подчеркнули намерение вершить правосудие над террористами, в какой бы точке мира те ни находились.

https://ria.ru/20240117/soglasheniya-1921754492.html

иран

ирак

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, ирак, сирия