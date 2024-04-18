https://ria.ru/20240418/inakomyslie-1940859328.html
Адвокат Киркорова усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ
Адвокат Киркорова усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ - РИА Новости, 18.04.2024
Адвокат Киркорова усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ
Решение ЕСПЧ, отклонившего жалобу российского певца Филиппа Киркорова на отказ во въезде в Литву, свидетельствует о запрете на инакомыслие, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:23
2024-04-18T17:23
2024-04-18T17:25
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Решение ЕСПЧ, отклонившего жалобу российского певца Филиппа Киркорова на отказ во въезде в Литву, свидетельствует о запрете на инакомыслие, заявил РИА Новости адвокат артиста Александр Добровинский. "ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова за поддержку им действий России в Крыму и Владимира Путина. Оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение. А точнее: имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела", - сказал адвокат. ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет на въезд в Литву, назвав ее неприемлемой, говорится в решении Страсбургского суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Жалоба Киркорова касалась запрета на его въезд в Литву, власти которой сочли это угрозой национальной безопасности, заявив, в частности, что "Киркоров был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал ее агрессивную политику". Миграционные власти Литвы в 2021 году приняли решение о пятилетнем запрете для Филиппа Киркорова на въезд, который действует до сих пор.
https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html
https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html
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литва, ссср, филипп киркоров, александр добровинский, владимир путин
Культура, Литва, СССР, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Владимир Путин
Адвокат Киркорова усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ
Адвокат Добровинский усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ по Киркорову