https://ria.ru/20240418/inakomyslie-1940859328.html

Адвокат Киркорова усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ

Адвокат Киркорова усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ - РИА Новости, 18.04.2024

Адвокат Киркорова усмотрел запрет на инакомыслие в решении ЕСПЧ

Решение ЕСПЧ, отклонившего жалобу российского певца Филиппа Киркорова на отказ во въезде в Литву, свидетельствует о запрете на инакомыслие, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:23

2024-04-18T17:23

2024-04-18T17:25

культура

литва

ссср

филипп киркоров

александр добровинский

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Решение ЕСПЧ, отклонившего жалобу российского певца Филиппа Киркорова на отказ во въезде в Литву, свидетельствует о запрете на инакомыслие, заявил РИА Новости адвокат артиста Александр Добровинский. "ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова за поддержку им действий России в Крыму и Владимира Путина. Оказывается, человек, считает ЕСПЧ, не имеет право иметь свое мнение. А точнее: имеет право иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет право на беспристрастное рассмотрение своего дела", - сказал адвокат. ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет на въезд в Литву, назвав ее неприемлемой, говорится в решении Страсбургского суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Жалоба Киркорова касалась запрета на его въезд в Литву, власти которой сочли это угрозой национальной безопасности, заявив, в частности, что "Киркоров был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и что, регулярно давая концерты в Крыму, он поддерживал ее агрессивную политику". Миграционные власти Литвы в 2021 году приняли решение о пятилетнем запрете для Филиппа Киркорова на въезд, который действует до сих пор.

https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html

https://ria.ru/20240213/kirkorov-1927065220.html

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литва, ссср, филипп киркоров, александр добровинский, владимир путин