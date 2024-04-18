https://ria.ru/20240418/gvadelupa-1940728936.html
В Гваделупе ввели комендантский час для несовершеннолетних
В Гваделупе ввели комендантский час для несовершеннолетних - РИА Новости, 18.04.2024
В Гваделупе ввели комендантский час для несовершеннолетних
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ввел комендантский час для несовершеннолетних в крупнейшем городе Гваделупы Пуэнт-а-Питре для борьбы со... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T10:17
2024-04-18T10:17
2024-04-18T10:17
в мире
франция
жеральд дарманен
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ввел комендантский час для несовершеннолетних в крупнейшем городе Гваделупы Пуэнт-а-Питре для борьбы со всплеском преступности, передает агентство Франс Пресс. "Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил в среду вечером ввести комендантский час для тех, кому меньше 18 лет, в Пуэнт-а-Питре на два месяца", - пишет агентство. Как отмечает агентство, Дарманен заявил, что нельзя позволять 12, 13, 14-летним подросткам передвигаться ночью с оружием и "нападать на полицейских, туристов и прохожих". По информации агентства, мэр Пуэнт-а-Питра Арри Дюримель назвал город "логовом преступности" и отметил, что 38% правонарушений в городе совершаются несовершеннолетними.
https://ria.ru/20231014/fr-1902741383.html
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в мире, франция, жеральд дарманен
В мире, Франция, Жеральд Дарманен
В Гваделупе ввели комендантский час для несовершеннолетних
В Пуэнт-а-Питре на два месяца ввели комендантский час для подростков