https://ria.ru/20240418/gumgruz-1940750498.html

Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО

Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО - РИА Новости, 18.04.2024

Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез очередную крупную партию гуманитарного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:33

2024-04-18T11:33

2024-04-18T11:34

липецкая область

сво

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез очередную крупную партию гуманитарного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Удалось повидать наших ребят и побывать максимально близко к непосредственной линии боевого соприкосновения", - сказал Сериков, слова которого привели в пресс-службе облсовета. Там добавили, что бойцам был передан мини-экскаватор, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы и многое другое. По их запросу сформировали список необходимого на сумму свыше трех миллионов рублей. В сборе груза участвовали депутаты, правительство области и неравнодушные промышленники. "На месте пообщался с парнями, сказал им большое спасибо за мужество. Узнал, какая помощь нужна их родным и близким дома. По возвращении сразу же возьму все просьбы в работу. Сейчас важно не только помогать фронту, но и постоянно заботиться о тех, кто остался ждать своих мужей, отцов и сыновей, - добавил Сериков.

https://ria.ru/20240412/proekt-1939653978.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво, гуманитарная помощь