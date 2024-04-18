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Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО - РИА Новости, 18.04.2024
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Липецкая область
 
11:33 18.04.2024 (обновлено: 11:34 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/gumgruz-1940750498.html
Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО
Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО - РИА Новости, 18.04.2024
Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез очередную крупную партию гуманитарного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:33
2024-04-18T11:34
липецкая область
сво
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез очередную крупную партию гуманитарного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Удалось повидать наших ребят и побывать максимально близко к непосредственной линии боевого соприкосновения", - сказал Сериков, слова которого привели в пресс-службе облсовета. Там добавили, что бойцам был передан мини-экскаватор, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы и многое другое. По их запросу сформировали список необходимого на сумму свыше трех миллионов рублей. В сборе груза участвовали депутаты, правительство области и неравнодушные промышленники. "На месте пообщался с парнями, сказал им большое спасибо за мужество. Узнал, какая помощь нужна их родным и близким дома. По возвращении сразу же возьму все просьбы в работу. Сейчас важно не только помогать фронту, но и постоянно заботиться о тех, кто остался ждать своих мужей, отцов и сыновей, - добавил Сериков.
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сво, гуманитарная помощь
Липецкая область, СВО, Гуманитарная помощь

Председатель Липецкого облсовета отвез крупную партию гумгруза на СВО

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез крупную партию гумгруза на СВО
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез крупную партию гумгруза на СВО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез крупную партию гумгруза на СВО
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков отвез очередную крупную партию гуманитарного груза в зону СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Удалось повидать наших ребят и побывать максимально близко к непосредственной линии боевого соприкосновения", - сказал Сериков, слова которого привели в пресс-службе облсовета.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимиров Сериков
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Там добавили, что бойцам был передан мини-экскаватор, средства радиоэлектронной борьбы, генераторы, бензопилы и многое другое. По их запросу сформировали список необходимого на сумму свыше трех миллионов рублей. В сборе груза участвовали депутаты, правительство области и неравнодушные промышленники.
"На месте пообщался с парнями, сказал им большое спасибо за мужество. Узнал, какая помощь нужна их родным и близким дома. По возвращении сразу же возьму все просьбы в работу. Сейчас важно не только помогать фронту, но и постоянно заботиться о тех, кто остался ждать своих мужей, отцов и сыновей, - добавил Сериков.
 
Липецкая областьСВОГуманитарная помощь
 
 
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