Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
11:03 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/guanchzhou-1940740568.html
Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу
Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу - РИА Новости, 18.04.2024
Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где представлен стенд региона. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:03
2024-04-18T11:03
рязанская область
гуанчжоу
китай
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940739384_0:141:1280:861_1920x0_80_0_0_4030d527a3ce2eb569c2ce7a85699431.jpg
РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где представлен стенд региона. Как сообщал во вторник глава Рязанской области, он находится в рабочей командировке в Китае. В рамках поездки прошел ряд встреч, в частности, с китайской торгово-промышленной палатой, с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян. Рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков. "В заключительный день поездки посетили Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу. Здесь проходит деловая миссия рязанских предпринимателей. На стенде Рязанской области представлена наша продукция: портативные зарядные станции и приборы технического контроля", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он добавил, что состоялась встреча с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым. "Продолжим взаимодействие с КНР в образовательной и культурной сферах. Партнёрство вузов, совместные мероприятия и программы, в том числе в рамках Перекрёстных годов культур России и Китая", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20240417/rynok-1940568286.html
гуанчжоу
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940739384_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3248b1882af41ff4c71c8b2c7646f6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гуанчжоу, китай, павел малков
Рязанская область, Гуанчжоу, Китай, Павел Малков

Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу

© Фото : правительство Рязанской области Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где представлен стенд региона.
Как сообщал во вторник глава Рязанской области, он находится в рабочей командировке в Китае. В рамках поездки прошел ряд встреч, в частности, с китайской торгово-промышленной палатой, с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян. Рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков.
Финансовый центр Гонконга - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Власти: рязанские предприятия заинтересованы в выходе на китайский рынок
17 апреля, 13:29
"В заключительный день поездки посетили Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу. Здесь проходит деловая миссия рязанских предпринимателей. На стенде Рязанской области представлена наша продукция: портативные зарядные станции и приборы технического контроля", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что состоялась встреча с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым.
"Продолжим взаимодействие с КНР в образовательной и культурной сферах. Партнёрство вузов, совместные мероприятия и программы, в том числе в рамках Перекрёстных годов культур России и Китая", - отметил губернатор.
 
Рязанская областьГуанчжоуКитайПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала