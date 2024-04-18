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Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу
Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу - РИА Новости, 18.04.2024
Рязанский губернатор посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где представлен стенд региона. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:03
2024-04-18T11:03
2024-04-18T11:03
рязанская область
гуанчжоу
китай
павел малков
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РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где представлен стенд региона. Как сообщал во вторник глава Рязанской области, он находится в рабочей командировке в Китае. В рамках поездки прошел ряд встреч, в частности, с китайской торгово-промышленной палатой, с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян. Рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков. "В заключительный день поездки посетили Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу. Здесь проходит деловая миссия рязанских предпринимателей. На стенде Рязанской области представлена наша продукция: портативные зарядные станции и приборы технического контроля", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он добавил, что состоялась встреча с генеральным консулом России в Гуанчжоу Александром Черноусовым. "Продолжим взаимодействие с КНР в образовательной и культурной сферах. Партнёрство вузов, совместные мероприятия и программы, в том числе в рамках Перекрёстных годов культур России и Китая", - отметил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуанчжоу, китай, павел малков
Рязанская область, Гуанчжоу, Китай, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, где представлен стенд региона.
Как сообщал во вторник глава Рязанской области, он находится в рабочей командировке в Китае
. В рамках поездки прошел ряд встреч, в частности, с китайской торгово-промышленной палатой, с департаментом промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян
. Рязанская делегация посетила инновационный парк Tseung Kwan O и встретилась с руководством Гонконгской корпорации научных и технологических парков.
"В заключительный день поездки посетили Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу. Здесь проходит деловая миссия рязанских предпринимателей. На стенде Рязанской области представлена наша продукция: портативные зарядные станции и приборы технического контроля", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что состоялась встреча с генеральным консулом России
в Гуанчжоу Александром Черноусовым.
"Продолжим взаимодействие с КНР в образовательной и культурной сферах. Партнёрство вузов, совместные мероприятия и программы, в том числе в рамках Перекрёстных годов культур России и Китая", - отметил губернатор.