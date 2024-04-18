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В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине - РИА Новости, 18.04.2024
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19:45 18.04.2024 (обновлено: 20:01 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/gruziya-1940894672.html
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине - РИА Новости, 18.04.2024
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине
Киев считает, что утверждения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о риске "украинизации" закавказской республики вредят двусторонним отношениям. Об этом... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:45
2024-04-18T20:01
в мире
грузия
киев
украина
ираклий кобахидзе
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев считает, что утверждения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о риске "украинизации" закавказской республики вредят двусторонним отношениям. Об этом заявили в МИД Украины."Вызывают тревогу комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе относительно угрозы "украинизации", против которой якобы направлен этот законопроект (об иноагентах. — Прим. ред.). Упоминание названия нашей страны в столь оскорбительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям", — полагают во внешнеполитическом ведомстве.Ранее Кобахидзе заявил, что новый закон об иностранных агентах защитит Грузию от украинизации. По его словам, власти не намерены отказываться от него, несмотря на критику.Парламент южнокавказской республики 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Это привело к массовым митингам в Тбилиси, после которых руководство отозвало документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект — "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В Тбилиси возобновились акции протеста с требованием отозвать законопроект.
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940823204.html
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в мире, грузия, киев, украина, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Киев, Украина, Ираклий Кобахидзе
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине

МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об "украинизации" страны

© Sputnik | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси
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Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев считает, что утверждения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о риске "украинизации" закавказской республики вредят двусторонним отношениям. Об этом заявили в МИД Украины.
"Вызывают тревогу комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе относительно угрозы "украинизации", против которой якобы направлен этот законопроект (об иноагентах. — Прим. ред.). Упоминание названия нашей страны в столь оскорбительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям", — полагают во внешнеполитическом ведомстве.
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Ранее Кобахидзе заявил, что новый закон об иностранных агентах защитит Грузию от украинизации. По его словам, власти не намерены отказываться от него, несмотря на критику.
Парламент южнокавказской республики 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Это привело к массовым митингам в Тбилиси, после которых руководство отозвало документ из парламента.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект — "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.
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Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.
В Тбилиси возобновились акции протеста с требованием отозвать законопроект.
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