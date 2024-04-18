https://ria.ru/20240418/gruziya-1940894672.html
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине - РИА Новости, 18.04.2024
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине
Киев считает, что утверждения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о риске "украинизации" закавказской республики вредят двусторонним отношениям. Об этом... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T19:45
2024-04-18T19:45
2024-04-18T20:01
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев считает, что утверждения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о риске "украинизации" закавказской республики вредят двусторонним отношениям. Об этом заявили в МИД Украины."Вызывают тревогу комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе относительно угрозы "украинизации", против которой якобы направлен этот законопроект (об иноагентах. — Прим. ред.). Упоминание названия нашей страны в столь оскорбительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям", — полагают во внешнеполитическом ведомстве.Ранее Кобахидзе заявил, что новый закон об иностранных агентах защитит Грузию от украинизации. По его словам, власти не намерены отказываться от него, несмотря на критику.Парламент южнокавказской республики 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Это привело к массовым митингам в Тбилиси, после которых руководство отозвало документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект — "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В Тбилиси возобновились акции протеста с требованием отозвать законопроект.
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940823204.html
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в мире, грузия, киев, украина, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Киев, Украина, Ираклий Кобахидзе
В Киеве обиделись на слова премьера Грузии об Украине
МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за заявление об "украинизации" страны
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев считает, что утверждения премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о риске "украинизации" закавказской республики вредят двусторонним отношениям. Об этом заявили в МИД Украины.
"Вызывают тревогу комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе относительно угрозы "украинизации", против которой якобы направлен этот законопроект (об иноагентах. — Прим. ред.). Упоминание названия нашей страны в столь оскорбительном контексте наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям", — полагают во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее Кобахидзе заявил, что новый закон об иностранных агентах защитит Грузию от украинизации. По его словам, власти не намерены отказываться от него, несмотря на критику.
Парламент южнокавказской республики 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Это привело к массовым митингам в Тбилиси
, после которых руководство отозвало документ из парламента.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект — "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.
В Тбилиси возобновились акции протеста с требованием отозвать законопроект.