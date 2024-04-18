https://ria.ru/20240418/groza-1940793546.html

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой - РИА Новости, 18.04.2024

Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой

Сильный дождь с грозой ожидается с 18.00 четверга до 10.00 пятницы на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:48

2024-04-18T13:48

2024-04-18T13:51

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сильный дождь с грозой ожидается с 18.00 четверга до 10.00 пятницы на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, "В период с 18 часов 18 апреля до 10 часов утра 19 апреля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза", - сказал собеседник агентства. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. В случае необходимости надо звонить по телефонам "101", "112" или на единый телефон доверия главного управления МЧС по Москве +7 (495) 637-22-22, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

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Варвара Скокшина

общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии