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Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой - РИА Новости, 18.04.2024
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13:48 18.04.2024 (обновлено: 13:51 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/groza-1940793546.html
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой - РИА Новости, 18.04.2024
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой
Сильный дождь с грозой ожидается с 18.00 четверга до 10.00 пятницы на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:48
2024-04-18T13:51
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сильный дождь с грозой ожидается с 18.00 четверга до 10.00 пятницы на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ, "В период с 18 часов 18 апреля до 10 часов утра 19 апреля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза", - сказал собеседник агентства. В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. В случае необходимости надо звонить по телефонам "101", "112" или на единый телефон доверия главного управления МЧС по Москве +7 (495) 637-22-22, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой

В Москве в четверг вечером ожидается сильный дождь с грозой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Гроза в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Сильный дождь с грозой ожидается с 18.00 четверга до 10.00 пятницы на территории Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ,
"В период с 18 часов 18 апреля до 10 часов утра 19 апреля в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза", - сказал собеседник агентства.
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В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям избегать внезапных маневров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует также парковать автомобили вдали от деревьев. Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
В случае необходимости надо звонить по телефонам "101", "112" или на единый телефон доверия главного управления МЧС по Москве +7 (495) 637-22-22, уточнили в ведомстве.
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